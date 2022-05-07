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她頭破送醫竟被男護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費　色狼下場曝

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小方認為賴男藉機騷擾。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子指控，她因頭部受傷到台北長庚醫院急救時，一名賴姓男護理師竟藉口要檢查胸悶，將她的衣服掀起用雙手揉捏胸部，醫院在她申訴後和她簽下保密協議，賠償45萬元要求她不要說出醫院名，她則在和醫院和解後堅持向賴男提告。法官考量賴男最後已和該女達成和解，判他8月徒刑，但宣告緩刑2年。

根據判決書內容，小方（化名）2020年9月3日下午1時許行經正在施工的工地，被異物砸到頭，由工地主任陪同送醫急救。經過醫師看診後，賴姓護理師負責替她打破傷風針，並請工地主任替小方批價拿藥。

賴男趁小方獨自一人在等候時，說要替她進一步檢查，便帶她進入診療室，未戴手套掀開她的衣服，再伸進胸罩內抓捏胸部。

小方回家後越發覺得奇怪，納悶賴男怎可對她進行觸診，懷疑是趁她頭昏趁機騷擾，決定向醫院提起申訴，並向警方報案。院方啟動性騷擾調查，和小方家人達成以45萬元和解，並要求她不得說出醫院名。

小方和醫院和解後，仍堅持對賴男提告。賴男到案則辯稱是小方說感到胸悶、衣服上有血漬，才好心帶她進診療室清理、檢查，堅稱當時只有從衣領伸進碰觸，並未掀開衣服，沒想到熱心幫忙竟讓自己成冤大頭。

小方則否認有說自己胸悶，稱賴男是掀開她的衣服後把手伸進。檢察官則認為，即便小方當時有說身體不適，賴男也該通知醫師來檢查，不是自行觸診，並依利用權勢猥褻罪起訴。

賴男在審理時仍否認犯行，並稱他只是聽到病患反應不適才進行評估，且未碰觸到隱私部位，也不是在密閉空間，僅以拉簾隔出，又因不用接觸體液、血液，他才沒有戴上手套。

法官認為，賴男確實利用醫療機會進行猥褻行為，犯後又毫無悔意，依利用權勢猥褻罪判處8個月徒刑。賴男不服上訴後，和小方達成和解並付完和解金，小方也同意撤回告訴。利用權勢猥褻罪並非告訴乃論罪，無撤回告訴的效力，而法官認為，8個月刑期為適當懲罰，駁回上訴，但賴男已獲得小方原諒，因此宣告緩刑2年。

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