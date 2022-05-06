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提防資安戰　美媒：中國下令政府與國企棄用外國個人電腦

▲▼外媒：中國要求各機關改用國產電腦　鼓勵換掉Windows作業系統。（圖／翻攝虎撲社區）

▲中國要求各機關改用國產電腦。（圖／翻攝虎撲社區）

中央社

美國媒體引述消息人士說法報導，中國已下令中央政府機構和國營企業，在2年內以國產個人電腦替換外國品牌產品。這是迄今北京試圖根除敏感機構內海外技術的最積極行動之一。

由於事涉敏感，不願曝光身分的知情人士表示，在中國「五一」假期後，員工被要求交出外國品牌的個人電腦，換成搭載中國所開發作業系統的國產產品。光是中央政府，最終恐怕有至少5000萬台個人電腦將被替換。

這項決定進一步推動中國10年來以本土產品取代進口技術的行動，涵蓋範圍從半導體、網路設備到手機等各方面，並且很可能直接影響惠普（HP）與戴爾（Dell）的業績。這兩家美商是繼中國本土品牌聯想（Lenovo）之後，在中國市占最大的個人電腦品牌。

這項行動反映出北京對資訊安全日益增長的擔憂，以及對國產硬體設備的信心。

知情人士透露，這項行動之後將擴大到省級政府，並遵守2年的時間表。中國工業和信息化部與國務院新聞辦公室，尚未回應置評請求。

過去10年，中國一直鼓勵政府機構使用國產IT產品，並經常將特定產品排除在政府採購清單之外。

消息人士說，北京這項最新命令，很可能只涵蓋個人電腦品牌和軟體，不包括難以取代的零件，像是英特爾（Intel）和超微（AMD）的處理器。

其中一名知情人士透露，包括國營媒體和網路安全機構在內，某些中國政府機關可能一如既往，在獲得特殊許可的情況下繼續購買先進的外國設備，但這種許可制度未來可能會收緊。

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