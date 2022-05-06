陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　王鴻薇：盡會幹話帝

▲新冠快篩劑實名制上路後，每天都可以看到大批民眾排隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情每日創新高，導致快篩需求增加，但家用快篩試劑實名制4月28日上路後，雖採身分證單雙尾號分流，卻仍大排長龍，讓民眾抱怨連連。對此，指揮中心指揮官陳時中被問及是否會親自去排隊了解情況，陳則回「我有了，不用去排」，讓國民黨台北市議員王鴻薇怒嗆，「陳時中，現代晉惠帝『盡會幹話帝』」。

王鴻薇6日晚間在臉書發文表示，陳時中被問到排隊買快篩的亂象，竟然回答：「我有快篩幹麻排隊？」，讓她忍不住想到，「是啊，你是阿中，你是大官，你當然不用排隊就有用不完的快篩，但你有看到這幾天在藥局前面苦苦排隊，還不一定買得到1個快篩的人民嗎？」

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▲王鴻薇怒控陳時中是「盡會幹話帝」。（圖／翻攝王鴻薇臉書）



她說，疫情升溫後，居隔者、確診者都因政府處理混亂而買不到快篩，除了生活困難之外，也求助無門；另外，有租屋獨居被隔離的大學生，生活上有困難，陳時竟回「學生自己應該要照顧自己。」

王鴻薇表示，陳時中說得輕鬆，但現在許多年輕人只能住在分租套房、雅房，一旦被隔離關在裡面後，根本無法去外面開鐵門，甚至無法到1樓開大門，「連外送都沒辦法叫，是要斷食嗎？」「陳時中的幹話程度，真的已經超越晉惠帝了，我送給他一個新封號，『盡會幹話帝』。」

針對陳時中已有快篩不用去排隊的話語，PTT網友看完紛紛留言，「人家是官員」、「翻譯：我有特權幹嘛排隊」、「部長回答都超有梗」、「你這問題很不營養」、「典型的當官當公務員心態」、「還有上千萬人還沒買到實名制勒」、「封你為吵架王」、「古文說的官員不食人間煙火，都是真的」。

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