陳建仁再稱「盛行率高可快篩代替確診」　陳時中：3類人偽陽可能性低

▲指揮中心5/6記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市長柯文哲、前副總統陳建仁對快篩見解因指揮中心「快篩陽視同確診」政策再引起網友議論，陳建仁今日進一步拋出「盛行率高可快篩代替確診」說法，指揮中心指揮官陳時中則強調，此政策適用居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，本來染疫的可能性就很高，此舉可幫助維護醫療量能，也避免個案因確診需移動的風險。

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▲快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，重申3類人才適用（圖／指揮中心提供）

柯文哲主張「快篩陽視同確診」，遭陳建仁2日嗆「不懂流行病學，回去好好讀書」，但中央流行疫情指揮中心昨宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等對象若快篩陽經醫事人員確認，就認定確診，遂有人認為形同打臉陳建仁。不過，陳建仁6日表示，自己前天就告訴他的秘書，在盛行率高的族群、地區或時段，就可以快篩替代確診，「好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計。」

指揮中心指揮官陳時中今日於記者會中重申，這裡對象並非全部的人快篩陽經醫師確定就確診，而是三種對象：「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」因為染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人。

陳時中回應相關爭議時也表示，為何會選擇這族群？如果全部實施偽陽性問題，會增加醫療負擔，至於這三類人則是染疫可能性很高了，等於是一個高風險，用快篩判定偽陽性可能性就降低很多，對整體醫療量能維護有所幫助，另外在他限制行動期間，用這樣方式確診，可以避免移動的風險。