身分證錯誤疫調系統被鎖！　陳時中「1句話」PTT噓爆：請專業的來

▲指揮中心5/6記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者黃品臻／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，為避免衝擊醫療量能與簡化疫調，指揮中心宣布，民眾需自行填寫「確診個案自主回報疫調系統」，然而卻傳出有民眾輸入身分證錯誤太多次，導致系統被鎖定的情況，對此，指揮官陳時中今（6）日在記者會上的解答讓一眾鄉民怒了。

在今日的疫情記者會上，記者提問，有民眾收到簡訊的電子隔離單並點進網址，但由於輸入錯誤的身分證字號太多次，導致系統被鎖住，遇到此種情況該如何處理？

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陳時中針對此題回答表示，「那就要謹慎一點，因為一樣，我想是我們的電腦、手機，大概太多次它都會鎖住，那可能要重新再開機。」

此一回答被網友轉發到PTT上，瞬間讓鄉民炸開鍋，紛紛留言開噴，「真的假的……」「傻眼」、「神回覆」、「重開機也不會解鎖吧」、「不懂可以事後回答」、「厲害了時神」。更有網友怒批，「系統問題好像連續問好幾天了，能不能找個專業的上來備詢啊」、「為什麼記者會沒有系統人員在場，問上面那五個，也不會有人知道啊」、「這種東西，IT大臣應該要隨時在場吧」。

▲陳時中回答疫調系統被鎖住的問題，答案遭鄉民們噓爆。（圖／翻攝自PTT）

而發言人莊人祥對此則幫忙緩頰回答表示，疫調系統為了資安管控，因此有設定，輸入錯誤到一定次數就會鎖住，若有此情形發生，需聯繫衛生局或撥打1922進行更正。