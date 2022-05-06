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認真工作會變胖？　精神科醫師：抗壓性強是「爆肥主因」

▲▼ 工作越忙卻越胖，這可能是壓力大的其中一個外顯模樣。（圖／翻攝Oh My Venus韓劇）

▲精神科醫師指出，工作越忙卻越胖，這可能是壓力大的其中一個外顯模樣。（示意圖／翻攝Oh My Venus韓劇）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少上班族自認「抗壓性好」，凡事都親力親、要求完美，不過精神科醫師陳嬿伊指出，工作太認真、抗壓性高的人反而容易生病，甚至下班後常常靠吃來舒壓，導致出現越忙越胖的狀況，陳醫師提醒大家「要懂得放過自己」。

精神科醫生陳嬿伊在新書《心好累：抗壓力太強反而會生病，精神科醫師教你不再被壓力擊垮的30個練習》中提及，「大家就是因為抗壓性太好，才會生病」，甚至發胖。她指出，抗壓性好從另一個角度來看，就是累績過多壓力，而當身體承受了太多壓力時，就會反應在一些行為或現象上，像是暴飲暴食、失眠或是免疫力下降生病，這時就需要「適時紓壓」。

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陳嬿伊列出以下7點身心狀態，代表你壓力指數瀕臨超標邊緣：

1.莫名的胸悶、耳鳴

2.常常壓力大到睡不好，又噩夢連連

3.工作愈忙，反而愈來愈胖

4.好不容易放假，我卻越休息越累

5.我不放心把事情交給別人，只好每件事都自己來

6.我常常氣在心裡口難開，不知如何發洩怒氣

7.工作常常成為壓垮我身心的最後一根稻草

她也提醒，出現以上任何一項情況，都代表目前壓力過大，建議盡快去就醫才能有效解決，最重要的是，從自身改變，「試著讓自己抗壓性變弱」，懂得適時放過自己，才能擁有健康的身心。

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