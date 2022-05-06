　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怪男拍攝「正妹100吻」！搭訕女高中生偷親挨告　噁辯：她想紅

▲▼曖昧、搭訕、情侶、逛街。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲陳男在街頭搭訕女高中生央求合照，隨後趁隙親吻，挨告性騷擾。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名陳姓男子自稱從事藝術創作「正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫開始」，並於108年3月某日晚間，陳男前往奧斯卡影城搭訕未滿18歲的所高中生要求合照，隨後趁隙親吻女高中生臉頰2次，嚇得女方落荒而逃並報警處理。高雄高分院審酌後，依性騷擾防治法判處陳男有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，陳男自稱是藝術創作者，為提供社會經驗法則參考資料，策劃與路人合意、拍攝親吻動作藝術合影，並稱該計畫為「正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫開始」。

陳男為執行藝術創作，於108年3月28日晚間9時許前往奧斯卡影城附近，隨機搭訕一名未滿18歲的高中女學生，並表示正在執行一項企劃，需要與路人正妹合照，詢問是否願意幫忙；女高中生見陳男還拿出與其他女子的正常合照，便選擇相信陳男，同意拍照協助，怎料陳男竟趁其不備朝她臉頰親吻，當下女高中生愣住、一時之間反應不過來，陳男更得寸進尺再親了第2下，嚇得女高中生痛哭、落荒而逃，並表示感到沮喪、超級噁心等語，隨後報警處理。

陳男遭逮時辯稱，自己是在從事藝術創作、找異性拍攝親吻動作的藝術合影，並非是因為性傾向、更不是為了滿足自身性慾而拍攝，且台灣從事親吻動作藝術合影者並非只有他一人，女高中生當天晚上有可能是遇到其他「拍攝藝術合影者」對她做出不禮貌行為、也有可能是女子想紅才會對他提告，痛斥此舉「實在非常不可取」。

高雄地院法官審酌後，不採信陳男說法，依性騷擾防治法判其有期徒刑8月；陳男不服提出上訴。高雄高分院法官認為，女方為維護自身不受性騷擾之權利，勇於出面控訴；而陳男在案發後對女方及其家人提出諸多訴訟，更取得女高中生個資向其學校申訴性騷擾，基於修復式司法理念，倘若陳男之刑罰過低，等於向被害人表示其在法律上不值得高度保護，因此維持原判。全案仍可上訴。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／黃捷快篩陽！　發燒近39度
前台大醫估：確診高峰「持續到這時」會下降！4關鍵曝光
郁方幫豪門尪賣車　580萬奧迪驚人二手價曝光
衛福部估下週破10萬確診　她說：不可能！因台人「1特性」
獨／步槍在中山室擊發！　軍方大怒火速調查
稱高登是詐騙集團　她驚「陳時中竟這麼好騙」：差點淪最大笑話
隋棠確診「收戴資穎超暖訊息」！　內容公開
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殯儀館擦冰櫃洗屍台　「終於學乖」酒駕緩起訴者：不敢再犯了

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心「真的太過份了」

快篩黑市行情曝光！加價轉賣大發災難財　警釣出全力查緝貨源

惡少哭窮5萬賠不起　竟砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

警鈴響起聯結車竟停平交道上！法官這理由撤罰　但要駕駛聽勸

瑪莎惡少看守所吃得好...變成胖娃娃　被害人傻眼「是否太誇張」

「Love U always」遭瑪莎惡少毆傷漸康復　男大生卡片謝母恩

快訊／退休警吸金6億！前女友率眾討債反遭砍　2惡煞羈押禁見

怪男拍攝「正妹100吻」！搭訕女高中生偷親挨告　噁辯：她想紅

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

瘦子無預警宣布結婚！　PO牽手照「這是我前女友」

殯儀館擦冰櫃洗屍台　「終於學乖」酒駕緩起訴者：不敢再犯了

回憶兒遭瑪莎惡少狂毆　單親媽母親節仍揪心「真的太過份了」

快篩黑市行情曝光！加價轉賣大發災難財　警釣出全力查緝貨源

惡少哭窮5萬賠不起　竟砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

警鈴響起聯結車竟停平交道上！法官這理由撤罰　但要駕駛聽勸

瑪莎惡少看守所吃得好...變成胖娃娃　被害人傻眼「是否太誇張」

「Love U always」遭瑪莎惡少毆傷漸康復　男大生卡片謝母恩

快訊／退休警吸金6億！前女友率眾討債反遭砍　2惡煞羈押禁見

怪男拍攝「正妹100吻」！搭訕女高中生偷親挨告　噁辯：她想紅

紅燈違規左轉　他1個動作下場曝...違規3點+罰2萬+吊照6個月

殯儀館擦冰櫃洗屍台　「終於學乖」酒駕緩起訴者：不敢再犯了

23歲菜鳥「不會抱大腿」前輩急曝做人道理！過來人戰翻：歷練太少

公視第7屆董監事候選人名單出爐　5／9召開審查會議

快訊／黃捷自爆快篩陽　發燒近39度：歹勢！我可能確診了

台積電大跌16元、跌幅近3％　市值縮水失守14兆元大關

跛腳嬤「臉掛大傷口」待路邊！台中夫妻叫車送她　運將1句感動哭

愛買開賣快篩第2天！10門市現況曝光　基隆5分鐘就搶空

田馥甄突PO「深夜放閃文」！　收手寫告白內容曝光…網讚：很會撩

快訊／侯友宜喊話「快篩陽即確診」啟動越快越好　PCR量能有限

納達爾強勢晉級馬德里8強：受皇馬鬥志鼓舞　腳傷是生活一部分

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

即／鹿希派緩起訴　持有大麻「驗尿陰性」

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

高登負責人遭起訴　黑心口罩詐483萬

數十噸重堆高機輾　24歲男一手一腳慘截肢

寶貝C300遭法拍　男一次繳清63萬

樹科大一男告白遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

退警吸金6億引北檢前鬥毆　2嫌聲押

更多熱門

相關新聞

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

高雄市新興區自強三路6日上午，發生一起貨梯夾人意外，一名女子被貨梯夾傷受困在二樓，不過消防隊將人救出之後，已經明顯死亡，目前警方正在了解死因。

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創　觀光局拚到8月底

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創　觀光局拚到8月底

樹科大一男告白遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

樹科大一男告白遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

即／蒙面匪闖高雄小北百貨　恐嚇店員劫走2萬元

即／蒙面匪闖高雄小北百貨　恐嚇店員劫走2萬元

關鍵字：

高雄正妹100吻搭訕女高中生

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

妹妹出賣「美腿姊姊」求租屋　網暴動想買房

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面