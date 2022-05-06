怪男拍攝「正妹100吻」！搭訕女高中生偷親挨告　噁辯：她想紅

▲陳男在街頭搭訕女高中生央求合照，隨後趁隙親吻，挨告性騷擾。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名陳姓男子自稱從事藝術創作「正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫開始」，並於108年3月某日晚間，陳男前往奧斯卡影城搭訕未滿18歲的所高中生要求合照，隨後趁隙親吻女高中生臉頰2次，嚇得女方落荒而逃並報警處理。高雄高分院審酌後，依性騷擾防治法判處陳男有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，陳男自稱是藝術創作者，為提供社會經驗法則參考資料，策劃與路人合意、拍攝親吻動作藝術合影，並稱該計畫為「正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫開始」。

陳男為執行藝術創作，於108年3月28日晚間9時許前往奧斯卡影城附近，隨機搭訕一名未滿18歲的高中女學生，並表示正在執行一項企劃，需要與路人正妹合照，詢問是否願意幫忙；女高中生見陳男還拿出與其他女子的正常合照，便選擇相信陳男，同意拍照協助，怎料陳男竟趁其不備朝她臉頰親吻，當下女高中生愣住、一時之間反應不過來，陳男更得寸進尺再親了第2下，嚇得女高中生痛哭、落荒而逃，並表示感到沮喪、超級噁心等語，隨後報警處理。

陳男遭逮時辯稱，自己是在從事藝術創作、找異性拍攝親吻動作的藝術合影，並非是因為性傾向、更不是為了滿足自身性慾而拍攝，且台灣從事親吻動作藝術合影者並非只有他一人，女高中生當天晚上有可能是遇到其他「拍攝藝術合影者」對她做出不禮貌行為、也有可能是女子想紅才會對他提告，痛斥此舉「實在非常不可取」。

高雄地院法官審酌後，不採信陳男說法，依性騷擾防治法判其有期徒刑8月；陳男不服提出上訴。高雄高分院法官認為，女方為維護自身不受性騷擾之權利，勇於出面控訴；而陳男在案發後對女方及其家人提出諸多訴訟，更取得女高中生個資向其學校申訴性騷擾，基於修復式司法理念，倘若陳男之刑罰過低，等於向被害人表示其在法律上不值得高度保護，因此維持原判。全案仍可上訴。