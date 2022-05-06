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社會 社會焦點 保障人權

鄰居大叔強脫少年褲子摸下體「鬧著玩」　屢勸不聽下場慘

▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林男不斷戲弄鄰居少年脫褲、摸下體。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

花蓮50多歲的林姓男子多次觸摸2名就讀國小、國中的鄰居下體，甚至強脫其褲子，多次勸阻無效，對方家長氣得告他公然猥褻。法官認為，林男之舉並非為了滿足性慾，但不尊重少年隱私及身體自主權，依強制罪判其2年徒刑，可上訴。

根據判決書內容，林男2019年2月至5月間，四度戲弄鄰居家就讀國二（A）、小五的少年（B），一次A男洗完澡走去浴室，褲子就被林男強脫下，當時A男媽媽、妹妹都在客廳目睹全程。一次林男看B男在沙發睡覺，竟伸手進褲底摸其下體說「看你雞雞有沒有長大」。

少年家長最初認為林男是在開玩笑，但多次規勸後仍未改善，甚至行為更加劇，才憤而對林男提告。

林男到案則說他看著兩名少年從小長大，不可能起猥褻意圖，只是「鬧著玩搞笑啦」，更稱自己有老婆，對男性或幼童沒有特殊喜好，承認自己是開玩笑的尺度沒有拿捏好，但過程也沒有強迫威脅。

法官認為，多次目擊過程的少年家屬判斷林男行為屬玩鬧性質，沒有猥褻意圖，但多次侵犯他人身體隱私權和自主權還不知悔改，造成少年心理陰影，以強制罪判林男2年徒刑，可上訴。

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