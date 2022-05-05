美參議員提案解禁售台攻擊性武器　邱國正：有利建軍都樂觀其成

記者林銘翰／台北報導

美國聯邦參議員盧比歐日前提出一部促進台灣和平法案，要求美方優先處理對台軍售案，不再限制售台武器須為防衛性質，呼籲美台建立共同訓練計畫，包括進行完整規模軍演。對此，國防部長邱國正5日表示，任何有利於國軍建軍的提案，國防部真的都是樂觀其成。

為提升台灣抵禦中國侵略能力，共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）3日提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act），要求美國國防部長每年檢視美方防衛台灣作戰計畫，並擬定一份事先批准、優先售台的軍事平台、科技與裝備名單。

立法院外交及國防委員會5日邀請邱國正、教育部次長林騰蛟等人列席以「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，「我覺得他並沒有講什麼攻擊性、那麼清楚 ，只是可能要把防衛性的武器調整」。

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



邱國正強調，建軍備戰是國軍的本務工作，「任何有利於我們建軍的，我們真的是樂觀其成」，但是大家知道建軍跟備戰是兩回事，建軍是一個期望、期望達到，備戰則是依照現有的方式來做調整因應。

邱國正認為，假如期望達到的條件更多，將來就會變成可以達到，國軍的本務是建軍備戰，「建軍那一塊我們不斷在努力，但是手頭上這一塊，我們絕對緊握」，任何有利於現在的建軍備戰，國軍當然希望能夠獲得。

不過，邱國正也坦言，「我們國家不管在環境各方面，有很多可能會有的窒礙，我們逐步來克服，如果能夠克服的話，大家都樂見」。

另外，邱國正也表示，國防部在4月12日公布全民國防手冊之後，今天主要就是報告怎麼修訂，全民防衛動員署負責各部會的協調、管制工作，「國防部從來不推」，但是這些問題綜整理以後要歸納，分別交由不同的部會處理，「但我們絕對沒有丟給它」。

邱國正強調，國防部絕對會有個範本，請大家動態參考，各部會在調整完了之後，不管是分批向告知外界，還有地方政府的配合，以後都會陸續調整，國防部也會有內部調整，「一定會讓大家看得更清楚、更明瞭，會從這方面去努力」。