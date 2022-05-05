智障兒「亂拳打死7旬父」伴屍1天　鄰長上門驚見逆倫慘案

▲有輕度智障的40歲王男，因不堪肩負照顧家庭的重責，惡化為中度智能障礙，在一次父子衝突中失手打死7旬老父，釀成逆倫悲劇。（圖／CTWANT提供，下同）

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高雄市一名有輕度智障的王男（40歲），家裡還有2個中度智障的姊姊和弟弟，他們原由母親撫養長大、照護，父親長年在外跑船，13年前母親因病過世，王父只好回家照護3名子女，沒想到近年王父年邁又罹患失智症，加上長期與家庭疏離，對子女們動輒打罵，以致王男在一次衝突中失手打死老父，釀成逆倫悲劇。

死者王父原在外從事跑船工作，與家庭關係本就較疏遠，其妻子2009年過世後，王父只好退休1人負責照顧3名子女，當時長女、三子已被診斷為中度智能障礙，次子王男則被診斷為輕度智能障礙。王父本身不擅言詞，因長期與姊弟3人疏離，加上3人心智狀況特殊，王父動輒對3人以打罵方式管教，導致親子關係更加惡劣。

王父因逐漸年邁且又罹患失智症，照顧一家大小的重擔只能落在身心狀況相對較為良好的王男身上，但王父因失智導致認知能力更差，遇有爭執除了仍會打罵姊弟3人，且經常在外走失不知返家，王男苦不堪言，他自己也無法獲得良好的治療，身心俱疲下終於成為壓倒駱駝的最後一根稻草。事後診斷發現，王男的症狀已從輕度智能障礙惡化為中度智能障礙。

2019年9月15日凌晨2點，王父坐在家中客廳仍未就寢，突然要求王男出門幫他買香菸，王男顧及老父身體健康且夜已深，拒絕出門；王父心頭火起，開始毆打王男，王男則彷彿要把長久以來的壓力全宣洩在拳頭上，出手狠毆父親的頸部、胸部等重要部位，造成全身多處骨折、氣胸、血胸等嚴重傷勢。

見到奄奄一息的老父趴臥在床邊，情緒逐漸平復的王男頓時嚇得手足無措，不顧一切往外跑離現場。直到15日下午4點左右再次返家，發現老父仍舊趴臥在床邊，但早已沒了氣息， 姊弟3人不知如何處理，只好伴著父親屍體度過漫長一夜。

▲王家父子因買香菸一事大打出手，王男出手狠毆父親，造成他全身多處骨折、氣胸、血胸，最後宣告不治。（圖／民眾提供）

隔天當地鄰長來家中發送活動宣傳單，按下門鈴後王男出來應門，平靜地向她說：「爸爸死了！」當下她第一反應王男可能因年邁自然死亡，未多做他想，僅囑咐王男應告知其親戚此事，協助辦理後事。王男隨即打電話告知姑姑，並由大姊打電話報警，轄區員警獲報到場處理，才揭露此樁逆倫悲劇。

王男失手打死父親，到案後坦承因購買香菸問題和父親發生爭吵扭打，而且當下很生氣，因此將父親毆打成重傷，但矢口否認有致父親於死地的想法，辯稱「不知道這樣的行為，會造成父親死亡」。

檢方調查，案發當時王男37歲，王父則已高齡71歲，且身高僅163公分、身形瘦弱，根本不是正值壯年、且盛怒之下的王男對手。相驗後發現死者胸骨骨折、右側第2至第11肋骨骨折、左側第2至第8肋骨骨折與甲狀軟骨粉碎性骨折等嚴重傷勢，全身上下更有十餘處傷痕、出血傷害，足見死者在短時間內遭兒子多次重力毆打。

高雄地方法院判決，王男犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間內交付保護管束，並應於刑期執行前令入相當處所施以監護2年。

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