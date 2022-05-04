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好戰份子在摩爾多瓦生事！　歐盟：將大幅提高軍援

▲▼摩爾多瓦慶內的「親俄分離主義區」外聶斯特（Transdniestria）發生2座電塔爆炸事件。（圖／路透）

▲摩爾多瓦慶內的「親俄分離主義區」外聶斯特（Transdniestria）發生2座電塔爆炸事件。（圖／路透）

中央社

歐洲理事會主席米歇爾今天承諾，歐盟將增加對摩爾多瓦的軍事協助。與烏克蘭接壤的摩爾多瓦境內親俄分離區最近爆發了一連串攻擊事件。

法新社報導，來訪的歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在和摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）共同舉行的記者會上表示：「今年我們計畫大幅增加對摩爾多瓦的援助，提供其武裝部隊更多軍備。」

米歇爾表示，歐盟將增加在「後勤補給、網路防禦」等領域的援助，並將尋求提供「更多軍事上援助」，但未透露更多詳情。

「歐盟全力支持你們、支持摩爾多瓦，協助和支援貴國是我們歐洲的責任。」米歇爾還說，歐盟將協助摩爾多瓦「因應俄羅斯入侵烏克蘭的外溢衝擊」。

米歇爾說：「我們將持續深化和你們的夥伴關係，讓你們更接近歐盟。」

桑杜則在記者會中表示，該國雖已針對最悲觀的情況作準備，但目前尚未有立即性風險。

她還說，聶斯特河沿岸地區（Transnistria）發生的攻擊事件是當地的好戰部隊發動，「我們試圖阻止這類事件」。

路透社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在提出制裁俄羅斯最新方案後，也列出烏克蘭的復甦方案，以協助基輔當局在俄羅斯侵略戰爭結束後進行重建。

范德賴恩在提出包括石油禁運在內的第6輪制裁俄羅斯方案後，告訴歐洲議會：「這項（復甦）方案可望帶來龐大投資，以滿足需求及必要的改革。」范德賴恩表示：「這終將替烏克蘭未來加入歐盟鋪路。」

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