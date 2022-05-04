飯店地板「噴清潔劑」一擦紙巾變黑　超噁畫面嚇壞網

▲女子用紙巾測試飯店地板，根本超髒。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

旅遊時除了規劃行程，住宿的選擇也非常重要。美國一名網友分享拍攝的畫面，一進房間先到廁所，拿起清潔劑噴在馬桶周圍，再用紙巾擦拭，翻面一看上面全是灰塵和髒東西。短短8秒的影片吸引超過120萬的點閱率，不少網友都非常震驚，「我以後都會在行李裡放一瓶清潔噴霧」。

根據《鏡報》報導，影片拍攝者為艾莉莎（Alyssa），經營一間清潔公司，時常在社群平台分享打掃小技巧，她非常注重環境整潔，所以每去到一個地方，都會先用清潔劑和紙巾測試。

艾莉莎上周分享了一段影片，裡面的她拿著手機錄影，來到飯店房間的廁所，開始測試乾淨程度，先將清潔劑噴在馬桶周圍的地板，然後用紙巾擦一遍，沒想到上面全是汙垢，純白紙巾瞬間變黑灰色。她無奈表示，「我到酒店房間做的第一件事就是紙巾測試，這就是為什麼我不能相信任何人或任何事。」

網友們也都不敢相信原來飯店地板這麼髒，「這就是為什麼我從不在酒店赤腳走路的原因」、「我以後也會在行李箱放清潔劑」、「他們需要雇更多的員工，給他們更多的時間來清潔」。

但也有曾在飯店工作過的人跳出來喊冤，「我以前在酒店工作。我們希望一切都完美無缺，但他們只給了我們 30 分鐘的時間來打掃房間和很多房間。」