　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

飯店地板「噴清潔劑」一擦紙巾變黑　超噁畫面嚇壞網

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子用紙巾測試飯店地板，根本超髒。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

旅遊時除了規劃行程，住宿的選擇也非常重要。美國一名網友分享拍攝的畫面，一進房間先到廁所，拿起清潔劑噴在馬桶周圍，再用紙巾擦拭，翻面一看上面全是灰塵和髒東西。短短8秒的影片吸引超過120萬的點閱率，不少網友都非常震驚，「我以後都會在行李裡放一瓶清潔噴霧」。

根據《鏡報》報導，影片拍攝者為艾莉莎（Alyssa），經營一間清潔公司，時常在社群平台分享打掃小技巧，她非常注重環境整潔，所以每去到一個地方，都會先用清潔劑和紙巾測試。

艾莉莎上周分享了一段影片，裡面的她拿著手機錄影，來到飯店房間的廁所，開始測試乾淨程度，先將清潔劑噴在馬桶周圍的地板，然後用紙巾擦一遍，沒想到上面全是汙垢，純白紙巾瞬間變黑灰色。她無奈表示，「我到酒店房間做的第一件事就是紙巾測試，這就是為什麼我不能相信任何人或任何事。」

網友們也都不敢相信原來飯店地板這麼髒，「這就是為什麼我從不在酒店赤腳走路的原因」、「我以後也會在行李箱放清潔劑」、「他們需要雇更多的員工，給他們更多的時間來清潔」。

但也有曾在飯店工作過的人跳出來喊冤，「我以前在酒店工作。我們希望一切都完美無缺，但他們只給了我們 30 分鐘的時間來打掃房間和很多房間。」

@alyssascleaningcompany

Can’t trust anybody or anything

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
紅黃線臨停「禁檢舉」被罵翻！　交通部要提檢討報告了
快訊／台61線重大事故！6車撞一團　1人死亡
快訊／士北科PCR車來速滿滿車潮！　網驚：快篩陽這麼多
LIVE／確診海嘯扛不住了　快篩陽＝確診5/20是關鍵
快篩爆「山寨版」！　黑心代工廠海削257萬
快訊／「疫情高峰」日期曝！　陳時中：確診管制再放寬
2類人「快篩陽就認確診」　陳時中：這兩天會公布實施
國旅券加碼抽獎出爐！　79幸運兒免費爽住「星級飯店」
快訊／西濱「5車追撞」！　北上全線封閉
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

飯店地板「噴清潔劑」一擦紙巾變黑　超噁畫面嚇壞網

賣場時鐘「為何都是10：10」！　內行人點出背後2原因

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

坤達透視裝重現《放手》：付錢才打開！　學員誇他汗好香…直接忘記走位XD

飯店地板「噴清潔劑」一擦紙巾變黑　超噁畫面嚇壞網

賣場時鐘「為何都是10：10」！　內行人點出背後2原因

莫蘭特狂飆47分神級表現　灰熊強勢撂倒勇士扳平戰局

G2中路發表35ping看法　Caps直言：S10直接沒MSI打...這次算進步了

港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍　傾向配置中國製手槍

教召快篩陽性「被踢出軍營」！待車站吹冷風　1922打1小時沒人接　

欠債4500萬拖累1.8億透天厝　永豐棧董座姪再爆財務危機

快篩陽躲在家不PCR？台大醫：6大風險族群「恐釀重症」別嘗試

弟弟PCR確診！哥傻眼「1原因無法買快篩」　他轟漏洞：該怎麼辦

愛貓交給長輩顧！回來不認人露鄙視眼神　媽嘆：阿公罐罐餵到飽

超商最新「2款日式夾心麵包」！咬下爆煉乳、蔓越莓雙餡　銅板價爽吃

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒！過來人：已確診供參

新奇熱門新聞

賣場時鐘都預設10：10　網曝原因

地板「噴清潔劑」一擦紙巾變黑　超噁畫面嚇壞網

要結婚了！她安排大胸正妹誘惑…未婚夫秒回：我單身

參加火人節！他1晚戰7女啪到GG斷

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

神秘「死亡公路」！半年逾50人消失

豆漿當水喝　男子胸部變D罩杯

溪頭飯店驚見紅衣女　翹腳坐藏衣櫃

世界最長單字　189819字母組成

更多熱門

相關新聞

美墮胎權裁決爭議50年　胎兒婦女權利現分歧

美墮胎權裁決爭議50年　胎兒婦女權利現分歧

美媒披露美國最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」歷史性裁決，全美為之譁然。儘管裁決至今已近50年，但胚胎生命與婦女身體自主間該如何權衡，在美國社會甚至全世界仍嚴重分歧。

美議員提友台法案　推美台軍演優先處理對台軍售

美議員提友台法案　推美台軍演優先處理對台軍售

台灣在中共「混合戰」最前線　布林肯：美台持續合作

台灣在中共「混合戰」最前線　布林肯：美台持續合作

馬斯克曝買推特目的：讓美國大多數人都來用

馬斯克曝買推特目的：讓美國大多數人都來用

美最高法院證實擬推翻墮胎權　下令調查洩漏者

美最高法院證實擬推翻墮胎權　下令調查洩漏者

關鍵字：

美國飯店紙巾清潔劑打掃

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面