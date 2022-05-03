強化防疫！竹市停課不停學　共餐據點禁止內用

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議，宣布三項防疫措施調整。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，宣布三項防疫措施調整，第一，停課不停學，若因需居家隔離而全班停課7天，教師採視訊遠距教學；而需持續隔離之確診學生、未來請疫苗假的學生，則可透過線上平台之錄影課程學習；第二，社區照顧關懷據點、長青樂活共餐食堂及C級巷弄長照站即日起暫停內用，改採外帶；第三，市府將暫停補助各人民團體辦理觀摩活動。

林智堅強調，因應疫情各校停課，但須確保孩子受教權，他要求各校落實停課不停學。其中，若遇全班停課，停課期間教師將採視訊遠距教學；但若為確診學生，仍須在家隔離10天。

教育處指出，該確診學生10天的學習落差將以三種方式補足，第一，提供錄影課程在家觀看；第二，指定學習網作業自主學習；第三，如遇特殊個案，如低年級學童不熟悉數位學習，將由教師另行安排補課方式。

針對未來啟動6至11歲兒童疫苗接種作業，教育處表示，將有學生申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，而該疫苗假期間的學習落差，也比照辦理。

社會處表示，因應疫情增溫，考量長輩的健康及安全，竹市社區照顧關懷據點、長青樂活共餐食堂及C級巷弄長照站，即日起暫停內用共餐，改採外帶方式，相關課程活動及關懷服務仍持續照常辦理；此外，針對各人民團體辦理觀摩活動，也先暫停補助。

林智堅表示，感謝市民配合各項防疫工作，市府將持續依照中央指引措施，落實相關防疫政策，面對疫情戒慎不恐慌，也呼籲市民盡速完成疫苗接種，共築防疫安全網。