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社會 社會焦點 保障人權

洗錢水房「7個月經手4千萬」　公務機設「美輪照」求好運

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵4隊接獲線報，有地下水房專門幫詐騙集團洗錢，7個月來經手4千萬元，不法抽成恐超過2百萬元，警方順利逮捕幕後金主以及主嫌等10人；該水房相當迷信，將「工作機」上的桌面，換成日本知名歌手「美輪明宏」，相信都市流傳會帶來好運，但最後全部被移送法辦。

警方調查，25歲的錢姓男子擔任地下水房幕後金主，找來19歲的彭姓男子幫詐騙集團洗錢，彭先找來現職學生、軍人等同學以及朋友充當車手，每次提款就會給3千元至5千元不等酬勞。

▲▼警方鎖定錢姓男子出資，找來彭姓男子專門幫詐騙集團洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定錢姓男子出資，找來彭姓男子專門幫詐騙集團洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭男再利用網路刊登廣告，打出「租用帳戶高酬勞」，以每個月3萬元的代價向民眾租用帳戶，並拿來充當人頭帳戶，給詐騙集團的被害人轉帳、匯款，初步估計7個月經手4千萬金流，抽成獲利破2百萬。

彭姓男子等人相當迷信，將水房名稱取為「財源廣進」，在桃園地區設立機房，從2021年10月開始替詐騙集團洗錢，警方前往攻堅查獲存摺35本、提款卡37張以及11萬元，另外還有1台進口轎跑車。

▲▼警方鎖定錢姓男子出資，找來彭姓男子專門幫詐騙集團洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲彭姓男子專門幫詐騙集團洗錢，7個月經手4千萬，抽成獲利估計破2百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭男向警方坦承，自己是在幫博弈集團洗錢，並沒有涉及詐騙，且每個月能分到10萬元，警方發現，彭男根本在替詐騙集團洗錢，還利用臉書假投資，一名67歲的金姓被害婦人就被騙走219萬。

▲▼彭姓男子組洗錢水房，公務機桌布換成「美輪照」希望帶來好運，最後全部被警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲彭姓男子組洗錢水房，公務機桌布換成「美輪照」希望帶來好運，最後全部被警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

該水房還相當迷信，因日本流傳都市傳說，將歌手「美輪明宏」照片設成手機桌布就會帶來好運，且照片中服飾顏色不同，還有不同的效果，彭男等人也將犯罪用的「公務機」桌面全部換成「美輪照」。

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