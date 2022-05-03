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用路人請小心！一天抓31件超速　彰化兩2「知名」測速桿又轉向

▲轉啊轉！一天抓31件超速違規，彰化這支測速桿又轉向。（圖／民眾提供）

▲轉啊轉！一天抓31件超速違規，彰化這支測速桿又轉向。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／彰化報導

用路人注意了！彰化縣大村鄉省道台一線201.4公里處的測速照相桿，今年2月才轉向，2個月後又「由北轉向南拍照」，另外，員林市三潭、員埔路口的測速照相桿也由向西改成向東拍照，民眾質疑轉向太頻繁，但對此交通隊長林世明表示，測速照相桿方向係依據當地交通違規情況調整，測速取締絕對非為了罰錢，也呼籲民眾遵守交通規則。

大村鄉省道台一線201.4公里的測速桿也同步轉向，今年2月才改為由南往北拍照，沒想到才2個多月，這支測速桿就又轉為由北往南拍照。

另一方面，員林市三潭、員埔路口測速桿，4月15日從朝西改為朝東拍照取締超速違規，單日最高「閃」31次，抓到31件違規案，累計10天就取締283件超速案件。

警方表示，會依照該路段交通事故頻率、件數，決定是否將路口處的測速桿轉向調整，時間不一定，短則2、3個月，長則一年也有可能。

另外，彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有64支，實際照相的有31支。其中，台74線東外環2.2K測速桿，2021年「閃」了1萬3442張超速罰單為最強，蟬聯3連霸，榮登桿王寶座，2月才悄悄轉向面朝北拍攝。

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