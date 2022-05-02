立委劉櫂豪會勘卑南溫泉村排水整治　盼保障民眾農田安全

▲劉櫂豪會勘卑南鄉溫泉村鎮樂排水整治。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲／台東報導
立委劉櫂豪今（2）日前往台東縣卑南鄉溫泉村會勘鎮樂8鄰安全排水4期工程情形，由水土保持局台東分局召開設計說明會，公告此次工程計畫主要為111年度整體性治山防災計畫，為歷年來鎮樂8鄰野溪整治計畫之一。
劉櫂豪指出，106年10月因超大豪雨造成卑南鄉溫泉村鎮樂鄰近野溪土石沖蝕，木瓜溪上游崩塌達3.75公頃，土石流淤埋民宅以及木瓜溪鎮樂橋及千歲橋遭砂石淤積阻塞，影響鄰近居民生命財產安全。劉櫂豪督促水保局加強溫泉村野溪整治，納入年度治理計畫，總計溫泉村鎮樂8鄰安全排水工程合計編列2838萬元，目前規劃辦理鎮樂8鄰安全排水4期工程，該工程完成後將提升整體排水功能，劉櫂豪盼水保局同仁能儘速設計施工，保障附近居民生命財產安全。
劉櫂豪說明，木瓜溪寬約3-5公尺，平均坡度約10-30%，106年木瓜溪流域鎮樂橋上游因豪大雨砂石淤積，爭取107年度鎮樂橋鄰近土砂及排水治理工程490萬元、鎮樂橋上游災害復建工程1937萬元、鎮樂橋上游野溪加強工程421萬元以及108年度鎮樂橋鄰近土砂災害二期工程920萬元，總計3768萬元，以確保木瓜溪上游野溪災害治理。木瓜溪流域野溪整治，包含上游災害工程以及鎮樂8鄰安全排水工程，合計總經費6606萬元，完工後能提升木瓜溪流域的居民生活品質，確保農田安全，促進當地產業發展。
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