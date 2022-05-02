　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

立委劉櫂豪會勘卑南溫泉村排水整治　盼保障民眾農田安全

▲劉櫂豪會勘卑南鄉溫泉村鎮樂排水整治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪會勘卑南鄉溫泉村鎮樂排水整治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今（2）日前往台東縣卑南鄉溫泉村會勘鎮樂8鄰安全排水4期工程情形，由水土保持局台東分局召開設計說明會，公告此次工程計畫主要為111年度整體性治山防災計畫，為歷年來鎮樂8鄰野溪整治計畫之一。

劉櫂豪指出，106年10月因超大豪雨造成卑南鄉溫泉村鎮樂鄰近野溪土石沖蝕，木瓜溪上游崩塌達3.75公頃，土石流淤埋民宅以及木瓜溪鎮樂橋及千歲橋遭砂石淤積阻塞，影響鄰近居民生命財產安全。劉櫂豪督促水保局加強溫泉村野溪整治，納入年度治理計畫，總計溫泉村鎮樂8鄰安全排水工程合計編列2838萬元，目前規劃辦理鎮樂8鄰安全排水4期工程，該工程完成後將提升整體排水功能，劉櫂豪盼水保局同仁能儘速設計施工，保障附近居民生命財產安全。

劉櫂豪說明，木瓜溪寬約3-5公尺，平均坡度約10-30%，106年木瓜溪流域鎮樂橋上游因豪大雨砂石淤積，爭取107年度鎮樂橋鄰近土砂及排水治理工程490萬元、鎮樂橋上游災害復建工程1937萬元、鎮樂橋上游野溪加強工程421萬元以及108年度鎮樂橋鄰近土砂災害二期工程920萬元，總計3768萬元，以確保木瓜溪上游野溪災害治理。木瓜溪流域野溪整治，包含上游災害工程以及鎮樂8鄰安全排水工程，合計總經費6606萬元，完工後能提升木瓜溪流域的居民生活品質，確保農田安全，促進當地產業發展。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹
他迷上美胸直播主　斗內百萬拿不回「倒賠27萬」
老人「活著被裝屍袋」送殯儀館　上海養老院長被停職調查
約18歲女洗溫泉　男狂罵「做不到答應三小」硬上
確診了要準備哪些物資？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做
美食主持人確診！　症狀曝光「拒公開密切接觸者」
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

破天荒！台南公幼入園第2次登記尚有名額　教育局：家長趕緊去報名

表揚新北5區模範母親　義消團長簡榮宗感謝無私奉獻

深夜強降雨台9線積水3車熄火　初鹿警即刻救援

立委劉櫂豪會勘卑南溫泉村排水整治　盼保障民眾農田安全

縱谷好湯祭訂房送美食券　登錄發票再抽住宿券

瓦磘溝整治號角吹響　水質改善首戰告捷

關山生活輔具中心借用率高　熱心民眾集資傳愛

黃偉哲慰勞防疫消毒無名英雄　感謝防疫人員辛勞付出

台南灣裡文聖堂安座擾寧　民政局：持續加強推動廟會活動優質化

台東縣政府發行愛心陪伴卡　即日起居住地公所可申請

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

破天荒！台南公幼入園第2次登記尚有名額　教育局：家長趕緊去報名

表揚新北5區模範母親　義消團長簡榮宗感謝無私奉獻

深夜強降雨台9線積水3車熄火　初鹿警即刻救援

立委劉櫂豪會勘卑南溫泉村排水整治　盼保障民眾農田安全

縱谷好湯祭訂房送美食券　登錄發票再抽住宿券

瓦磘溝整治號角吹響　水質改善首戰告捷

關山生活輔具中心借用率高　熱心民眾集資傳愛

黃偉哲慰勞防疫消毒無名英雄　感謝防疫人員辛勞付出

台南灣裡文聖堂安座擾寧　民政局：持續加強推動廟會活動優質化

台東縣政府發行愛心陪伴卡　即日起居住地公所可申請

毒販「假扮外送員」飆車送貨！遭警察巡邏攔查　外送箱內滿滿毒品

千萬挖礦機被偷…林口警苦追一個月　結果竟是被害人自導自演

居隔1夜被查3次！中市議員江肇國怒批：警力不該這樣用　警回應了

米糕＋蒸蛋湯是標配！高雄60年老店在地人大推　魯鐵蛋內行才懂吃

破天荒！台南公幼入園第2次登記尚有名額　教育局：家長趕緊去報名

王少偉確診隔離9天　謝忻送物資「被回2字」氣炸：說好患難見真情

北市首長選戰民調出現變化　他曝陳時中支持度下滑：新台灣模式是關鍵

屏東+285！學童疫苗開打195人接種　足跡：華僑市場、潮州夜市

民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

金門+13 ！確診者旅遊團足跡曝　5／3起國小以下線上教學9天

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

地方熱門新聞

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

獨／釣魚未歸家屬急尋　溪中尋獲遺體

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

關心台南下營夜市復業

人車塞滿南橫　公路總局祭4招紓解恐怖車潮

苗栗水利處3員工確診　啟動疫調匡列及清消

台南灣裡文聖堂安座擾寧

台南做工行善團行善做工慶「五一」

花蓮社區快篩陽性率激增　徐榛蔚：相對穩定

台南安南區路燈「斷桿」緊急處理

翻牆偷電纜　監視器全都錄...警火速逮人

瓦磘溝整治　水質改善首戰告捷

基隆長照住民快篩陽病逝　議員質疑市府反應慢

長興生態公園榮獲建築園冶獎景觀類大獎

更多熱門

相關新聞

台東+87！　校園累計156師生染疫

台東+87！　校園累計156師生染疫

台東縣今(2)日新增87名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於4-86歲不等，皆屬輕症，43例為密切接觸者確診，41例感染源不明及3例外縣市足跡。

關山生活輔具中心借用率高　熱心民眾集資

關山生活輔具中心借用率高　熱心民眾集資

台東愛心陪伴卡　居住地公所可申請

台東愛心陪伴卡　居住地公所可申請

廢食用油如何回收　認明回收工作證有保障

廢食用油如何回收　認明回收工作證有保障

南橫通車6千車湧入　今起車陣逾5km禁止進入

南橫通車6千車湧入　今起車陣逾5km禁止進入

關鍵字：

劉櫂豪 鎮樂 台東

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

大學情侶合開義式餐廳　一氧化碳中毒奪3命

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面