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苗栗+81！「餐敘共食」為染疫之首　水利處63人PCR結果出爐

▲苗栗縣2日新增確診81例，縣內共有16鄉鎮市都有確診案例。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣2日新增確診81例，縣內共有16鄉鎮市都有確診案例。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣2日新增本土確診81人，其中男性48位、女性33位，年齡分布1歲以下-81歲，12歲以下9人、13-64歲65人、65歲以上7人，多數為青壯年，分布在16個鄉鎮市。昨（5月1日） 大千、重光、通霄光田、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢472人，36人陽性，其他陰性，陽性率達7.6%。

苗縣府指出，新增81例中，縣內18鄉鎮已有16鄉鎮市都有確診者，其中以頭份16例，苗栗、竹南各為15例為最多。因民眾篩檢需求大增，持續開設採檢站，時間地點：苑裡李綜合及大千綜合醫院急診室，時間為下午4點至晚上8點；5月2日頭份重光醫院停車場、竹南鎮大厝里活動中心，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點，呼籲居家快篩陽性之民眾或有染疫疑慮的民眾前往PCR篩檢。

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▲苗栗縣2日新增確診81例，縣內共有16鄉鎮市都有確診案例。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

另外，有關昨縣府水利處3名員工確診案，經疫調該處共67人，3名確診員工已安排居家照護，匡列密切接觸者17名（含同住家人）皆列為居家隔離；全處63名員工採檢PCR報告皆為陰性，另1名員工返外縣市的家居隔中，經自行快篩均為陰性，本府水利處全處已清消完成，各項事務業務，正常運作不受影響，請鄉親安心放心。

縣長徐耀昌表示，現在已經是和病毒賽跑的階段，在擴散風險下，各行各業各社區都有感染的可能，加上新冠肺炎將近一半是無症狀或是輕症，如果無症狀者，也不見得去做PCR或買快篩篩檢，導致出現確診者黑數的可能，民眾務必做好自我保護防疫措施。病毒侵襲不分對象。

▲苗栗縣政府也公布，目前縣內共有30所學校停班停課中，也於近日陸續復學中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣政府也公布，目前縣內共有30所學校停班停課中，也於近日陸續復學中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

在衛生單位疫情調查中，除了家庭成員之間、職場外，最大感染比率為餐敘共食，請鄉親「為愛防疫」，為自己更為家人減少應酬，即使無法避免也請遵守禁止逐桌敬酒、敬茶之防疫規範！

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