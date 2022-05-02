遭爆百元買快篩拉高價格！陳時中駁斥「非事實」：再傳以假訊息偵辦

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近日有消息傳出食藥署用100元保證價採購唾液快篩試劑及政府拉高快篩試劑販售價格。對此，中央流行疫情指揮中心回應，並無採購唾液快篩試劑，而實名制販售價格是政府取得成本加計適當服務成本後制定的合理售價。陳時中也強調，如果再轉傳或散佈相關訊息，就以假訊息法規偵辦。

針對相關言論，指揮官陳時中表示，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備家用快篩試劑都是鼻腔採檢類型。

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而在價錢59元方面，陳時中表示，當時國內快篩試劑產能高於市場需求，為消化過剩產能，國內廠商轉而在共同供應契約平台低價競標，決標價格為每劑59元的市場環境，據國內廠商表示，高雄市政府及其他地方政府所採購59元快篩試劑，是疫情緊張前已下訂，目前因需求大增，該平台履約交貨期限已由雙方另行議定，交貨期限多已延至本年7月以後，目前市面已無此價格。

▲指揮中心澄清，百元採購唾液快篩試劑和拉高販售價格均非事實。（圖／指揮中心提供）

陳時中進一步說明，4月Omicron疫情發展迅速及居隔「3+4」隔離新制實施，快篩試劑需求遽增，自4月14日起依據傳染病防治法徵用國產快篩試劑，並要求國內生產廠商擴產，考量廠商擴產有額外成本支出，例如趕工、加班等，因此比照口罩徵用模式提供激勵金，將國產快篩試劑定額徵用價格訂在每劑72.45元。

至於國外進口快篩試劑，陳時中表示，目前實名制所使用的快篩試劑，均是國外進口的產品，政府採購價格為每劑95元，再加計系統建置、倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用，除了實名制之外，政府採購快篩試劑也在居家隔離及防疫篩檢等用途上免費提供給民眾。