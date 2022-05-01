專家出馬　助台胞療癒封控下的心靈

記者趙禕/上海報導

「避免負面信息過載；儘量做短期計劃；在現實中做自己能掌握的事情。」這是華東師範大學心理與認知科學學院副教授嚴文華博士給疫情當下在封控中人們的建議。

上海市台辦為了幫助在上海的台商、台胞和台青，面對當前嚴峻疫情帶來全城封控所造成的精神壓力和心理創傷，特別舉辦了一場特殊的台胞大講堂活動。

▲上海市台辦舉辦的台胞大講堂線上心理諮詢專場活動。（圖／記者趙禕攝）

上海從4月1日開始全城封控迄今已經一個月了，絕大多數企業的生產和民眾的生活都被按下了暫停鍵，包括眾多在滬台商、台胞和台青在內的人們都面對極大的生存壓力。上海市台辦邀請華東師範大學心理與認知科學學院副教授嚴文華博士進行了一場線上的心理諮詢專場活動，幫助在滬、台胞和台青們舒緩情緒、增強信心，用積極飽滿的精神狀態對抗新冠疫情，迎接復工復產的日子。

這場活動湧進了在滬台商、創業台青、在滬生活的台胞以及台企員工積極參與，他們從企業主、管理者、員工、一般民眾等不同的角度提出在疫情中面臨的心理調適問題，嚴文華副教授也分別提出中肯的建議。

▲華東師範大學心理與認知科學學院副教授嚴文華博士為與會台商、台胞提供了許多中肯的建議。（圖／記者趙禕攝）

對企業主如何幫助員工復工復產，嚴副教授建議企業主採取一些適當的活動，讓員工們放鬆心情、調整狀態，幫助大家找到節律和節奏；對企業如何協助封控中繼續閉環生產員工的情緒低落，嚴副教授建議給他們讚揚和鼓勵，對他們堅守崗位職責的行為不光是他們自己知道，也要被其他所有人看到，透過各種渠道和方式給他們支持、鼓勵和幫助；對封控在家裡無法上班而內心徬徨的員工，嚴副教授建議要讓自己的生活變得有內容，不論是練字、畫畫、寫作，所有那些平時忙碌沒有時間做的，利用現在有時間、有空間、有能力去做，找到自己生活中的意義。

嚴副教授表示，當前很多人心理的巨大壓力來自如何面對不確定性，不確定意味著有可能失控，因為無法知道、無法預測以至於無法應對。她建議大家：第一，避免信息超載，尤其是那些會加劇焦慮的負面信息，因為過多未經確證的負面信息容易讓人們覺得無法應對，因而產生無助的情緒；第二，做短期計畫而不做長期計畫，因為在當前情況下得不到足夠的資料支持做長期計畫，越做長期計畫就越容易沮喪；第三，在現實生活中做能夠掌控的事情，或在環境中增加自己的掌控力，因為不確定性是和失控感聯繫在一起，做能掌控的事情可以增強對環境的掌控感。

在這場活動中，嚴副教授還帶著所有與會人員跟著優揚的音樂和一段充滿生機的故事，共同體驗一場心靈放鬆之旅。除了這堂講座之外，上海市台辦還將和華東師範大學繼續深化合作，同時提供華師大心理援助熱線平台，同步為在滬台商、台胞提供疫情相關的心理援助支持服務。

▲所有與會人員跟著優揚的音樂和一段充滿生機的故事共同體驗了一場心靈放鬆之旅。（圖／視頻截圖）