全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

▲彰化縣外勤消防員5月1日起全國首創，實施勤二休二制度。（圖／彰化消防局提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣消防局為改善外勤消防員超時工作狀況及維護身心健康，3月起在8個消防分隊試辦勤二休二制度，經過2個月的滾動式修正，同仁都表示對於以往超時的勤休方式已有很大的改善，彰化縣消防局考量疫情日趨嚴峻，原預定6月1日全局實施勤二休二制度，率全國之先提前至5月1日起辦理。

台灣COVID-19疫情近日都破1萬例，彰化消防局去年為避免同仁交叉感染風險，維持救災救護勤務運作，已有實施勤二休二制度經驗，5月1日起外勤單位除落實駐地、車輛清消及遵守相關防疫措施外，實施二班制勤二休二制度更能確保同仁確診時，不必全隊暫停勤務，仍有足夠人力因應轄內各項救災救護工作的執行，尤其彰化幅員廣闊，各鄉鎮大部分僅有1個消防分隊，勤二休二制度的實施，不但有助維持消防分隊疫情期間正常運作，對於民眾的服務也能不中斷、不延遲。





彰化縣消防局表示，試辦勤二休二制度期間，同仁普遍反映良好，原訂6月起全面實施，惟因疫情升溫，提前到5月1日以二班制方式實施勤二休二，未來隨著疫情的升溫，防疫救護勤務可能更加繁重，消防局除加強各項防疫措施外，各項勤務規定亦會持續修正，給予同仁充分休息時間，並維持最充分的救災救護量能來服務廣大縣民。