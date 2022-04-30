明啟動「確診自主回報疫調系統」　填寫流程曝光：疫調4大題

▲確診個案自主回報疫調系統。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土確診個案大增，也造成各縣市政府疫調的人力調度困難，中央流行疫情指揮中心今日公布，從明天（5/1）開始啟動「確診個案自主回報疫調系統」，採檢陽性之後，就會依照民眾採簡留存手機發送簡訊，點入網址就可進入系統填寫，總計有4大題。

指揮中心發言人莊人祥表示，確診個案的自主回報疫調系統從明天開始。民眾到醫院或採檢站採檢的時候，通常都會在採檢時後，醫院希望你留下手機號碼，另外在原來投保的時候，健保署這邊也有當時投保的資料，因為可能投保很多年，資料比較久，所以務必請民眾採檢時留下最新手機。

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留存之後，當PCR陽性時，資料就會藉由健保署這邊傳到疾管署系統，疾管署就會利用手機用簡訊方式通知。發送簡訊門號就是「0911-514-588」；至於發送內容：「您是COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您」。

莊人祥說明，疫調系統網址為「https://bbs.cdc.gov.tw/」，之所以特別說明，是擔心很多人會誤以為是詐騙網址。至於系統蒐集疫調單總共4大題，包含基本資料、檢驗陽性日期或最早出現症狀日期、密切接觸者，是否為孕婦等高風險族群。





▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）