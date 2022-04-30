女騎士「嗶」前車一聲　兄弟檔尾隨2公里逼停！拍肩問叭什麼

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉一名女騎士日前深夜騎乘機車、行經埔里鎮準備返家時，疑對一台轎車鳴按喇叭，轎車駕駛竟暴怒尾隨並逼車，將女騎士攔下，還用手拍打騎肩膀質問為何要按喇叭，最後才自行離去，讓女騎士飽受驚嚇；警方得知後主動介入偵辦，調閱監視器畫面找到涉嫌開車逼車的一對楊姓兄弟，訊後依法函送南投地檢署偵辦。

▲一對楊姓兄弟疑不滿機車女騎士按喇叭，竟開車尾隨逼車。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局調查指出，女騎士於26日深夜近11時，騎車借道埔里鎮市區、往靈巖山寺方向前進，從監視器畫面看來，女騎士在全家便利商店埔里水頭店前的十字路口，遇到一台停等紅燈的紅色轎車，但轉綠燈時該轎車並未向前行駛，反而作勢倒車、不讓女騎士前進，雙方僵持近20秒，轎車車頭才往左打讓道，女騎士得以繼續前行。

未料轎車竟持續尾隨、沿路逼車，將近2公里後將女騎士攔下，車上2名男子徒手拍打女子的右肩，質問「為何要按喇叭！？」女子情急下想打手機報警，又遭對方阻止；2男表明是萬豐村人後，即自行駕車離去，女子歷劫返家、飽受驚嚇，家人獲知後氣憤難耐，將案情過程PO上臉書，控訴該轎車駕駛的惡劣行徑。

埔里分局指出，隆生派出所第一時間獲知案情後，即進行偵辦並調閱附近道路監視器畫面分析，以車追人掌握嫌犯為仁愛鄉的一對楊姓兄弟，依法通知他們到案接受警詢；2人坦承不諱，指當時不滿被女騎士「嗶」了一聲、才想找她理論，警方訊後依刑法之強制罪嫌，函送偵辦。