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「北盜黑金城」傳奇起底　一句話讓連千毅、勾惡停火

▲▼黑金城（右）曾接受勾惡專訪。（圖／翻攝YouTube）

▲黑金城（右）曾接受勾惡專訪。（圖／翻攝YouTube）

記者葉國吏／綜合報導　

直播主連千毅、YouTuber「勾起你心中的惡」的NFT之戰暫時停火，傳出背後關鍵人物是被稱作「北盜」的黑金城。黑金城活躍於1970年代，當年與人稱「南偷」的辛逸民組合集團犯罪。黑金城曾透露，他會走上這條路，主要是因一件冤獄導致。

YouTuber「勾起你心中的惡」日前在頻道貼出影片，踢爆連千毅透過發行NFT詐騙粉絲，引起連千毅反提控告妨害名譽。但不少人像是網紅鳳梨、藝人春風、地方人士等都接連發聲攻擊連千毅，讓連千毅悄悄刪文，也傳出5月5號的直接對決取消，而促成目前停火局面的幕後推手就是北盜黑金城。

▲勾惡、連千毅之戰暫時告一段落。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

黑金城在臉書上發文指出，江湖就是人情義理四字，連千毅跟勾惡的NFT風波其實很簡單，「連千毅自承是兄弟，但他必須做生意。勾惡自詡是揭弊除奸的發聲人，但他也須另討生活。」他認為2人對決只滿足看熱鬧跟惟恐天下不亂的人而已。黑金城：「連千毅、勾惡都不是弱者，但誰能率先『低頭』就是樹下了榜樣。我期許二位能有這樣的智慧與肚量。」

黑金城活躍於1970年代，根據維基百科指出，黑金城開始盜賊生涯的起因是因為不滿司法制度，他因為被冤枉殺人而被判無期徒刑，服刑一年半後在最高法院更一審獲得無罪釋放，也在民國80年冤獄修法之後，成為第一個拿到賠償的人，也因為這次事件才開始他的盜賊生涯。

▲▼摩耶精舍。（圖／翻攝故宮博物院網頁）

▲摩耶精舍外觀。（圖／翻攝故宮博物院網頁）

黑金城當年曾經夜闖張大千的「摩耶精舍」，盜走大批張大千真跡，也曾趁中國知名畫家范曾來台展覽時夜盜27幅畫作，這讓他前後陸續服刑20多年。自小有美術天份的他，在獄中重拾畫筆，出獄後自創「黑的文創公司」，多次接受過媒體專訪，《鏡週刊》就曾稱他靠張大千致富，至今工作室還擺有當年從摩耶精舍盜來的張大千真跡。

Podcast節目《我在案發現場》也曾邀請肅竊承辦警官，講述當年如何與黑金城交手，以及他眼中的傳奇北盜。

 

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