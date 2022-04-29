高雄弟殺兄伴屍7天原因曝！怨他不顧重病父　啞鈴爆頭刀割頸奪命

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮區一對王姓兄弟長久不睦，18日下午兩人再度發生口角衝突，弟弟竟然回房拿藍波刀和啞鈴，對著正在客廳看電視的哥哥一頓猛砸猛砍，導致哥哥失血過多死亡，警方調查，57歲的王姓弟弟疑似不滿哥哥都不幫忙分擔照顧臥病在床的老爸，兩人才經常口角，沒想到竟演變成手足相殘，令人不勝唏噓。

▲涉嫌殺害哥哥的王姓男子（中）被警方移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起人倫悲劇發生在18日下午1時許，王姓弟弟從住家2樓走到1樓客廳時，再度與哥哥發生爭執，弟弟越想越生氣，直接回到2樓房間拿一把藍波刀和14磅重的啞鈴，回到1樓客廳，見哥哥躺在客廳沙發上觀看電視時，先拿啞鈴砸向哥哥前額，哥哥沒閃過，被啞鈴砸傷前額，導致前額骨開放性骨折傷及腦部，更因劇痛而摔倒至地上。

此時哥哥向弟弟表示頭暈，但殺紅眼的弟弟繼續拿藍波刀刺向哥哥左頸部，導致大動脈斷裂，失血過多而死，弟弟見哥哥沒有氣息後，並沒有馬上報案，竟用棉被蓋住哥哥屍體後，仍繼續在房屋內居住，直到25日凌晨才因不耐哥哥遺體的腐臭味而離開住處，並以簡訊通知李姓友人，請他協助報案，警方昨天在旗津逮捕逃逸的王嫌，依殺人罪送辦，目前行兇的王嫌被檢方向法院聲請羈押中。