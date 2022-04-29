輝瑞兒童疫苗何時開打？　陳時中：希望6月前





▲國小學童在校園集體接種疫苗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台灣已經與輝瑞、BNT完成新約簽訂，採購包含兒童疫苗在內400萬劑，首批預計5月中抵台。而目前各縣市準備5月初讓國小學童接種莫德納疫苗，正在進行家長意願調查，如何做疫苗選擇成兩難。指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納和BNT施打時間應該不會差到1個月，「時間上抓1個月，是一個合理的等待時間」；他也強調會加快行政，不希望等到6月才打BNT。

根據我方與輝瑞、BNT的新簽訂合約，將採購400萬劑疫苗，包含220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗；食品藥物管理署方面也已經開完專家會議，通過輝瑞／BNT疫苗用於5~11歲兒童的緊急使用授權（EUA），可接種2劑基礎劑，間隔12週。

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不過，國內先前已經通過兒童接種莫德納疫苗，各縣市政府相關準備與家長意願調查進行中，估計最快5月2日就可以在校園接種。然而家長除了讓孩子打與不打的猶豫，現在更多了要打莫德納，還是要等BNT的兩難。

媒體提問，BNT疫苗最快5月中旬抵台，考量檢驗封緘等行政程序，最快何時可以運用？和莫德納的時間差距是否會達到一個月。陳時中表示，目前也沒有那麼大把握，行政上差異應該不會到一個月，「抓一個月是合理的等待時間」。





▲指揮中心4/29記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

在莫德納開打前夕公布BNT採購消息，讓北市府有所怨言，台北市副市長蔡炳坤昨晚就批評這是「將帥無能，累死三軍」。陳時中回應，第一時間得到什麼疫苗消息，就讓外界知道，想要重新調查、讓家長重新思考，這在行政上也是做得到。

陳時中強調，基本上打疫苗是利大於弊，打一定比沒打好，打哪種相對一些可能是副作用多一點、手痛一點、發燒多一點、痠痛多一點，但這樣反應是與劑量有關，效果也會比較好，各有利弊，但也因為讓大家有所選擇，可以更心安的注射。

媒體進一步詢問BNT接種時間，陳時中表示，不希望到6月多，會盡量快，行政上會先請對方把相關做檢驗用的疫苗送來，把時間縮短。

另至於兒童是否開放混打莫德納與BNT，陳時中說，目前ACIP專家會議尚未討論，所以沒有相關建議。