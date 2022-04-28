台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」強逼　下場慘了

▲小美拒絕與丈夫發生關係，慘遭毆打。（示意圖／取自123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名男子小豪（化名）與妻子小美（化名）送子女上學回家後，想跟小美發生關係卻遭拒，小豪氣得毆打小美，導致小美罹患「複雜性創傷後壓力症候群」。對此，一審法官認為小豪侵犯小美的性自主權，判1年8月徒刑，案經上訴二審，維持一審判決，全案仍可上訴。

判決書指出，小豪2010年5月18日上午7時許一起送孩子上學，兩人回家後，小美回房間睡覺，小豪卻進入房內想與小美發生關係。期間，小豪不斷伸手撫摸，小美本在睡覺突被驚醒，告知小豪不想發生關係，並將雙腿夾緊抗拒。

沒想到，小豪竟跨坐在小美身上，用雙腳壓住小美的雙手，再用生殖器某打小美的臉部，要求小美以口服務。小美嘴巴緊閉，不斷扭動身體抗拒，最後才掙脫，無奈下用力捏小豪的大腿及生殖器才逼退小豪，但小豪去因此猛打小美巴掌，讓小美氣得提告。

一審法官認為，小豪跟小美事後離婚，雖然案發時仍是夫妻，但小豪嚴重侵犯小美的性自主權，對小美造成難以抹滅的身心創傷，小美經多次心理諮商後，臨床診斷為「複雜性創傷後壓力症候群」，考量小豪坦承犯行且有悔意，因此依強制性交未遂罪判1年8月有期徒刑。

據《中時新聞網》報導，小豪不滿判決上訴辯稱，妻子當時沒有說不要，但台中高分院認為，小美當時把腿夾緊且緊閉嘴巴等行為，已明確表示拒絕，因此維持一審判決，全案仍可上訴。

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