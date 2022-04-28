好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

網搜小組／劉維榛報導

「還有這招？」一名男網友傻眼驚呼，最近去好市多採買東西，竟發現有男子為了裝免費可樂，竟拿出牛奶盒來裝，超貪舉止讓原PO刷新三觀，「鮮奶變可樂！」影片曝光後，網友咋舌直呼，「這種裝回去就沒氣了，完全變成糖水，一點都不好喝，而且還傷身，貪這便宜幹嘛？」

一名男網友在臉書《爆料公社二社》上傳一段影片，原PO於好市多熟食販賣部區域，直擊有男子拿著科克蘭牛奶盒子，光明正大裝著自助區的可樂，讓他傻眼直呼，「還有這招？鮮奶變可樂！」

畫面可見，原PO站在熟食區餐桌上，看著白衣男手法熟練，先將牛奶盒拆開，接著可樂倒好倒滿，接著再緩緩放入手推車裡。而白衣男是特地帶著空盒來賣場，還是在牛奶裡加可樂，就暫時無法得知了。

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▲男子拿牛奶盒裝可樂。（圖／翻攝爆料公社二社）



影片曝光後，底下網友紛紛搖頭直呼，「不貪個小便宜，很多台灣人好像很難受」、「我記得國小都有教過，禮義廉恥」、「貪小便宜到這樣也滿悲哀的」、「貪還要更貪，免費再多都不嫌多」、「鮮奶裝可樂會凝固欸」、「人品只值20元，真便宜」、「只要臉皮夠厚，要怎麼裝都可以」、「有時真的不懂，這種裝回去就沒氣了，完全變成糖水，一點都不好喝，而且還傷身，貪這便宜幹嘛」、「我是覺得，既然要裝了，怎不拿3公升的清潔劑瓶子裝比較划算」、「窮到沒錢買可樂，有錢辦會員」。