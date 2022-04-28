基隆女高燒「家中病死」還未列案號　陳時中曝就醫情況！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆一名陳姓女子22日確診，23日發燒送醫打點滴，被醫護請回家繼續觀察，結果隔天在家中病逝，引發家屬不滿。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說明該個案病程，目前還未列案號，還在研析評判中。

據了解，陳女20日身體不適，請女兒到藥局買不到快篩試劑，21日到診所快篩陽性，隨即在診所指示下回家、打電話通報衛生局，但電話打不通，她又持續發燒，因此21日傍晚打119求救，被救護車送到醫院，進行PCR採檢，隨後領藥返家休息。

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陳女返家後服用藥物，但仍高燒不退。隔天22日，同住的曾男返家，得知陳女已經發燒超過12小時，體溫高達39.4℃，立刻打通報專線，但電話不通，只好轉而求助1922，由1922代為聯繫基隆市衛生局。等待衛生局電話時，曾男也致電醫院詢問，才得知陳女PCR採檢陽性確診，立刻再向119求救，之後再度送醫。

陳時中說明，目前有拿到醫院提供的相關就醫報告，該個案在4/22有到醫院急診發燒篩檢站會診，當時有發燒和痠痛情況，醫師檢查血氧正常、X光沒有肺炎，肝腎功能也都正常，並沒有危急徵兆，後續有做點滴治療，在留觀過程有發燒到38.1度，當時有開退燒藥，不過血氧仍是100%。

陳時中表示，後來主訴症狀緩解，醫院有做相關衛教，並且開立相關藥物讓個案回家休息，至於相關死因，還在蒐集資料研判中。