徐永明涉貪內幕！家中搜出神祕300萬　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

▲前交通部長林佳龍向檢方稱，徐永明雖曾透露時力財務負擔重，請他幫忙，他僅建議徐永明找企業界募款，雙方沒有金錢往來。（圖／鏡週刊提供，下同）

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台北地方法院審理SOGO立委集體索賄案有重大進展！不僅立委、助理及白手套等12名被告涉貪的證據清楚浮現，總金額更超過5,000萬元，其中，打著清廉旗幟的時代力量前黨主席徐永明，被前太平洋流通公司董事長李恆隆在法庭狠嗆：「找立委就是要給錢。」加上白手套郭克銘也認罪，已充分證明期約涉貪，檢方還當庭痛批他毫無悔意，要求法院加重其刑，讓徐一度哽咽悲喊：「怎還會加重其刑！」

至於偵查期間曾在徐永明家中搜出300萬元現金，徐一度辯稱是向前交通部長林佳龍借來支應時代力量的財務缺口，後來又改口是向台數科董事長廖紫岑借款，前後說法一變再變，也意外把林佳龍捲入。

▲徐永明堅稱清白，卻被李恆隆及白手套緊咬，標榜清廉的時力招牌能否維繫，有待法院判決見真章。

徐永明住家保險箱被搜出300萬元時，檢調認為與SOGO本案無關，因此並未查扣，雖然徐永明一度稱向學長林佳龍借款300萬，不過，檢方為求謹慎，密訊時任交通部長林佳龍。

▲徐永明宣稱當時在大倉久和飯店的日式料理餐廳與林佳龍及廖紫岑碰面，廖用手提袋裝了300萬元借他，但林先走並未看到。

根據林佳龍的說法，徐永明曾對他透露時力有財務問題，曾經找上他借錢發薪水給黨工，但林佳龍強調，二人即使是學長與學弟關係，相識超過30年，但彼此隸屬不同政黨，他不可能借錢給徐永明，雙方沒有金錢往來 。

▲台數科董座廖紫岑向檢方稱，她借款300萬元給徐永明，其中的200萬元從存摺領出，其餘100萬元則以家中現金湊出。

檢方後來也找廖紫岑查證，廖坦承在飯店借300萬元給徐永明，當時林佳龍已離開並未目擊，雖無借據，檢方後來根據多方說法，認定徐永明家中300萬現金和李恆隆行賄案無關，但因財產來源不明罪同遭起訴的立委趙正宇對此頗有微詞。



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