確診者公費用「清冠一號」　全台2615家中醫院所可視訊診療！

▲本土疫情嚴重，中醫「清冠一號」提供公費使用。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內本土疫情嚴重，除了口服抗病毒藥物之外，中醫界研發的「清冠一號」也提供公費使用。根據中醫師公會全國聯合會統計，目前總計有2615家中醫醫療院所參與視訊診療，個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況，也可自行預約，只要經過醫師診斷評估，就可申請公費使用。

為強化輕重症分流收治，確保醫療量能及病人能即時獲得醫療照護，衛福部提供新冠肺炎確診個案居家照護者使用公費「臺灣清冠一號」，申請方式包括患者個人預約視訊診療，委託親友至通訊診療中醫院所領藥或由地方政府指定責任院所協助安排。

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▲確診個案居家照護申請清冠一號流程。（圖／指揮中心提供）

民眾若是要自行預約，可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。中醫師公會全國聯合會媒宣主委、中醫師陳潮宗指出，很多院所都陸續加入，只要經過醫師診斷評估，就可申請公費使用。

另外，若是收治在醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館的確診個案，只要有使用「臺灣清冠一號」需求，也可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依臨床症狀及評估治療效益與風險後，就可開立公費「臺灣清冠一號」提供口服治療。