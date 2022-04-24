蔡其昌獲徵召參選台中市長　林佳龍：樂見有繼往開來之人

▲前交通部長、無任所大使林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院副院長蔡其昌24日獲得徵召參選台中市長，前交通部長林佳龍表示，他在去年9月就跟台中地方大老及所有立委表明，自己將不會參選下屆台中市長，很高興民進黨在台中已經耕耘出一片天，樂見有繼往開來之人，繼續為台中這座百年城市播撒希望種子，相信蔡其昌會全力以赴。

民進黨主席蔡英文24日上午召開選對會，會中一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、民進黨立委劉建國為雲林縣長參選人、蔡其昌則為台中市長參選人，並提交民進黨中執會進行徵召提名作業。

林佳龍下午在臉書表示，民進黨選對會通過徵召，提名蔡其昌代表民進黨競選2022年台中市長，相信蔡其昌會全力以赴，而民進黨也將團結贏回台中，「大道多歧，這是民進黨的文化，過程儘管再多紛擾，我們始終懂得團結為台灣」。

林佳龍說明，今天徵召提名已經確定，自己也必須跟一路關心他的台中朋友說明，「我的想法很單純，並不參雜任何政治算計，可惜所有的純粹，碰到政治就必須要參雜各種陰謀才顯得精彩」。

林佳龍指出，回顧他的台中選舉路，固然有起有落，但是他把握住治理台中的每一天，甚至在擔任交通部長期間，仍然偏厚台中的交通建設。在他擔任台中市長任內，已經制定規劃通過縣市合併之後的台中市區域計劃，並且打好了大台中發展的奠基工程。

林佳龍強調，自己生命中的精華時間，獻給他所摯愛的第二故鄉台中，「我無愧也無憾這些年的付出，因為台中人值得真心的對待，台中既給了我機會，也豐富了我的生命」。

林佳龍表示，去年9月他就跟台中地方大老及所有立委表明，自己將不會參選下屆台中市長，很高興民進黨在台中已經耕耘出一片天，這次台中市長選舉，包括蔡其昌、民進黨立委何欣純、前台中市交通局長王義川皆表態參選，「代表我們在台中人才輩出，也是我們努力有成，後繼有人」。

林佳龍說明，自己不必一選再選，而是應該將棒子往下傳遞，讓人才接力跑下去，這是他不再競選的原因，「我是大台中合併後的第一任民進黨籍市長，我已承先啟後，也樂見有繼往開來之人，繼續為台中這座百年城市播撒希望種子」。

林佳龍也說，可以獲得諸多台中前輩與支持者的濃情厚愛，自己滿懷感謝，「雖然不擅表達，但這麼多年的革命情感深藏心底」，而今後他與台中將永遠彼此祝福，「因為除了我出生成長的台北，台中永遠是我的家」。

林佳龍強調，選舉是為了爭取為民服務的機會，台中地方派系政治仍有未盡之事，唯有團結並提出城市治理的遠景，才能繼續書寫關於希望的故事，而何欣純跟王義川都是優秀之人，年輕有活力、有實力，「江湖崢嶸，來日方長，上天自有最好的安排」。