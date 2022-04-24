北市餐廳公告「即起取消實聯制」將開罰？陳時中：我沒收到訊息

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

本土疫情燒不停，今日本土病例5092例，創下新高，而在疫情嚴峻的情況下，北市就有餐廳於臉書公告「即起取消實聯制」，對此指揮中心是否將開罰？指揮官陳時中今日回應「我沒收到即日起不做實聯制的訊息，不過臺灣社交距離APP到一定程度會取消實聯制，但目前還沒要宣布。」

今日防疫記者會中，就有媒體指出，北市有餐廳於臉書公告「即起取消實聯制」，針對此事是否會開罰，對此，指揮官陳時中回應，沒收到即日起不做實聯制的訊息，不過臺灣社交距離APP到一定程度會取消實聯制，但目前還沒要宣布。

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中央流行疫情指揮中心今（24日）公布本土病例再增加5092例，台北、新北和桃園都破千，又以新北市最多1731人確診，其次為桃園市1071、台北市1027、基隆市301和花蓮182等，共分布22縣市。

指揮中心指出，今新增本土案例，包括新北市1731、桃園市1071、台北市1027、基隆市301、花蓮182、台中市150、高雄市147、宜蘭縣122、新竹縣57、彰化縣56、台南市47、屏東縣40、雲林38、台東縣29、苗縣24、新竹市20、嘉義市17、嘉義縣15、南投11、金門4、連江縣2和澎湖縣1。