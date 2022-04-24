嗆陳時中「去八大會被打槍」　民眾黨擬參選人再喊：韓國瑜值得學習

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／新北報導

民眾黨團日前召開記者會批評中央健身房疫苗防疫政策，同黨的新北市議員擬參選人王如意疑因不滿衛福部長陳時中的回應，開嗆「如果你去八大上班，絕對被打槍！」引發討論，如今又再臉書發文，指韓國瑜值得她學習。

指揮中心日前宣布，前往健身房需打滿3劑疫苗，引發業者砲轟，與八大行業劃上等號。陳時中緩頰，「不用這樣說，現在在台上的我們幾位都和八大一樣要打三劑」，而王如意則說，想像一個畫面，有人到八大消費，不久奪門而出，看到鬼嗎？不，是因為看到阿中部長，如果陳時中這麼幽默，大家也可以幽默，引來關注。

而今王如意又再臉書上發文，稱來到中和區的壽德新村拜訪選民，國內政壇有兩個人鼎鼎有名的前輩出自壽德新村，一是橫跨國、民兩黨的前立委、「街頭小霸王」林正杰，一是創造韓流奇蹟的前立委、前高雄市長韓國瑜。

王如意說，林正杰在台北市議員任內，跟陳水扁、謝長廷被稱為「黨外三劍客」，如今早已淡出政壇。韓國瑜離開政壇10餘年，2018年突然旋風式的崛起，2020年競選總統失利後，如今還是有大批堅強韓粉的追隨擁護。

王如意表示，現在有多少年輕人知道林正杰這位民主前輩？又有多少年輕人不再嘲諷韓國瑜？大江東去，浪淘盡，千古風流人物，林正杰、韓國瑜都是如意值得學習的政壇前輩，不過，她絕對不會去當「街頭女霸王」，未來進入新北市議會更不會有暴力行為。