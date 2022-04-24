華視接標案用一秒廣告標示　藍委要求監察院介入調查

▲華視節目「踏出地平線」，僅在最後一秒揭露僑委會廣告標示。（圖／翻攝華視）



政治中心／綜合報導

華視得標僑委會1200萬標案，但在代總經理陳雅琳的「踏出地平線」節目中，大約1小時的內容僅在最後1秒標註「僑委會廣告」引起爭議，藍委也要求監察院介入調查，對此，僑委會回應，「僑胞對台灣貢獻」系列影片預算金額一千二百萬元，為敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，凝聚僑胞對台灣的向心力，相關標案依法辦理。

根據預算法規定，媒體執行政府預算必須明確標示其為廣告，華視執行僑委會標案，卻被發現在「踏出地平線」的一小時節目中，僅在最後一秒標註「僑委會廣告」。華視自律委員會委員已要求近期開會，邀請華視新聞說明。

「踏出地平線」有關僑委會的系列報導，主要介紹在當地的台商與僑胞，是如何在疫情當中度過困境，而且持續回饋當地社會的故事。華視得標後，規畫製作共十二集影片，每集影片長約四十五分鐘，內容包含僑民外交、急難救助及經貿鏈結等。陳雅琳上半年已率隊出訪法國、美國，六月將訪日本，下半年再訪非洲、大洋洲、中南美洲。

僑委會回應，「僑胞對台灣貢獻」系列影片預算金額一千二百萬元，為敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，凝聚僑胞對台灣的向心力，相關標案依法辦理。

根據《聯合報報導》，國民黨發言人黃子哲指出，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃一秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。

民進黨立委林楚茵也指出，公廣集團接受政府這麼多補助，適不適合接這麼多標案值得討論；若真的最後一秒才標示廣告，「實在太短了」，恐被審計單位糾正。