Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

▲Google訊息應用程式有Bug，會導致手機電力耗盡並發燙 。（圖／翻攝自9to5Google）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒報導，有用戶使用Google Messages發現會大量消耗電池電力，對此Google也證實，程式存在錯誤會打開相機，導致電力被快速消耗，也會導致手機發燙。

在Google Messages中，有一種簡單的方法可以快速拍攝照片並立即將其附加到訊息中，並發送給朋友，其中也可以直接拍照傳出，但現在Google Messages存在一個錯誤導致用戶就算沒使用，也會在後台繼續開起相機，這也導致手機電力被大量消耗及發熱。

外媒測試時也發現，由於沒有任何明顯的原因導致使用量增加，他們不得不使用 Android 12 的鏡頭和麥克風隱私指示器來追蹤問題。他們發現當出現問題時，Android 12設備將顯示 Google Messages 正在積極使用相機。

而立即停止該問題的最簡單方法是從「最近」視窗中關閉該應用程式。

據了解，Google已經確認這個電池耗盡錯誤的，並且已經向Google Messages應用程式的用戶推出了修正檔。目前尚不清楚哪些版本號將包含該修復程序。

而目前除了使用更新檔外，最簡單的方法，就是在應用程式權限中，禁止Google Messages使用相機功能，就能避免程式在後端運作時，還不斷使用相機導致大量電力消耗。