為爭遺產！婦怒譙小姑「五字經」　因為1個理由...逆轉改判無罪

▲嘉義吳姓婦人被小姑指控違反保護令，到小姑家門口辱罵三字經，被嘉義地院判處拘役20日，吳婦不服上訴，經台南高分院審理，認為吳婦無騷擾告訴人之主觀犯意，反轉判決無罪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

嘉義吳姓婦人與賴姓小姑因遺產分配發生爭執，小姑曾聲請保護令，禁止吳婦騷擾自己。但小姑報警指控吳婦違反保護令，於109年10月13日來家門外辱罵自己，經嘉義地院審理，判處吳婦有罪，需拘役20日，吳婦不服再上訴，台南高分院根據現場錄影證據，認為吳婦沒有騷擾告訴人之主觀犯意，改判無罪。

吳婦和小姑長年不合，又因遺產分配有爭執，小姑曾因吳婦有家暴行為聲請保護令，禁止吳婦有騷擾、接觸等聯絡行為。但小姑報警指控，吳婦於109年10月13日9時23分許，違反保護令跑到她住處前辱罵「X你娘XX」，經嘉義地院審理，依違反保護令罪，處吳婦拘役20日，可易科罰金，吳婦不服再上訴。

全案審理時，吳婦辯稱，那天自己是在跟大姑講話，抱怨多年前遭小姑辱罵「X你娘XX」之事，根本不知道小姑在家。

台南高分院經查，吳婦和小姑先前有遺產糾紛，爭執過程小姑確實對吳婦罵過「你不姓我們的姓。你就不要來我家啦！X你娘XX！」等語；再勘驗13日的現場錄影畫面，發現當天上午9時許，吳婦騎機車前往婆家住處前空地，和大姑抱怨婆家遺產分配問題，最後向大姑說「X你娘XX，你不是姓賴你不能來」，要離去前又轉身說「我不是姓賴，我不能來...你看他們，他們有這樣說，我就是要來給你們看」等語，但影片中根本沒看到小姑身影。

台南高分院調查認定，吳婦的「X你娘XX！」是和大姑對話時所說，並非辱罵小姑，無騷擾告訴人之主觀犯意，改判吳婦無罪。