　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為爭遺產！婦怒譙小姑「五字經」　因為1個理由...逆轉改判無罪

▲▼鄰居,室友,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲嘉義吳姓婦人被小姑指控違反保護令，到小姑家門口辱罵三字經，被嘉義地院判處拘役20日，吳婦不服上訴，經台南高分院審理，認為吳婦無騷擾告訴人之主觀犯意，反轉判決無罪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

嘉義吳姓婦人與賴姓小姑因遺產分配發生爭執，小姑曾聲請保護令，禁止吳婦騷擾自己。但小姑報警指控吳婦違反保護令，於109年10月13日來家門外辱罵自己，經嘉義地院審理，判處吳婦有罪，需拘役20日，吳婦不服再上訴，台南高分院根據現場錄影證據，認為吳婦沒有騷擾告訴人之主觀犯意，改判無罪。

吳婦和小姑長年不合，又因遺產分配有爭執，小姑曾因吳婦有家暴行為聲請保護令，禁止吳婦有騷擾、接觸等聯絡行為。但小姑報警指控，吳婦於109年10月13日9時23分許，違反保護令跑到她住處前辱罵「X你娘XX」，經嘉義地院審理，依違反保護令罪，處吳婦拘役20日，可易科罰金，吳婦不服再上訴。

全案審理時，吳婦辯稱，那天自己是在跟大姑講話，抱怨多年前遭小姑辱罵「X你娘XX」之事，根本不知道小姑在家。

台南高分院經查，吳婦和小姑先前有遺產糾紛，爭執過程小姑確實對吳婦罵過「你不姓我們的姓。你就不要來我家啦！X你娘XX！」等語；再勘驗13日的現場錄影畫面，發現當天上午9時許，吳婦騎機車前往婆家住處前空地，和大姑抱怨婆家遺產分配問題，最後向大姑說「X你娘XX，你不是姓賴你不能來」，要離去前又轉身說「我不是姓賴，我不能來...你看他們，他們有這樣說，我就是要來給你們看」等語，但影片中根本沒看到小姑身影。

台南高分院調查認定，吳婦的「X你娘XX！」是和大姑對話時所說，並非辱罵小姑，無騷擾告訴人之主觀犯意，改判吳婦無罪。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
大咖男星「硬上6女」禽獸過程爆出！　她遭奪初夜崩潰
台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧
獨／「大馬女神」悄分手《大學生》史丹　鬆口曝原因
獨／《一家團圓》演員確診+1！　女星緊急隔離
高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　挨罰1.5萬
黃瀞瑩Ct值僅14！　吃東西沒味道、鼻水狂流
本土確診即將破萬！　北市：很快就會全市停課
快訊／周杰倫喜迎3寶！　劉畊宏直播說溜嘴：他女兒出生了
快訊／疫情生變「傳確診上看5千」　中央急召高風險6縣市開會
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

阿北4輪電動車一路逆騎！衝超商撞倒Gogoro　網轟：馬路未爆彈

賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　討錢不成挨罰1.5萬

小貨車出地下道失控！地面濕滑路不熟　駕駛急剎90度側翻

為爭遺產！婦怒譙小姑「五字經」　因為1個理由...逆轉改判無罪

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

老公寓居隔怎下樓取藥？　陳時中：把鑰匙丟下來

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

奧客假鈔買檳榔...油門一拜　長腿西施嚇傻「只能目送離開」

阿北4輪電動車一路逆騎！衝超商撞倒Gogoro　網轟：馬路未爆彈

賓士女違規迴轉遭開單　喬單不成...市政顧問嗆：警察很閒嗎

高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　討錢不成挨罰1.5萬

小貨車出地下道失控！地面濕滑路不熟　駕駛急剎90度側翻

為爭遺產！婦怒譙小姑「五字經」　因為1個理由...逆轉改判無罪

排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

嫌20元白飯「只吃半碗」太貴　奥客夫妻囂張摔盤還嗆：上了賊船

跨線硬插警車...蛇行自撞電桿　酒駕男：因為看到警察會怕

陳時中「拋鑰匙下樓取藥」惹議　蔣萬安：要站在同理心角度

南韓總統就職典禮5／10登場　砸7775萬破紀錄！日相是否出席引關注

日警深夜臨檢　遭重機「沿路拖行2公里」影片曝！滿身血倒地

陸明星行長違紀落馬　中共二十大又一波「反腐高峰期」

鬼鬼《營業中》哭了！料理失誤「甜點老師來了」秒淚崩

會見立陶宛財長　美國副財長：堅定支持立國與台灣交流

詢問確診匡列事宜　台南市衛生局人員互踼皮球還要民眾google

友確診！他被禁外出「隔離書只寫8天」　怒嗆：2天無薪又沒補助

台中「腳交千金」豪宅曝光！　管理員：晚上鶯鶯燕燕超熱鬧

烏克蘭人要回家了！　波蘭邊境「返鄉車潮塞爆」畫面曝

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

社會熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺亡

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

嘉義狂下雞蛋大冰雹　民眾：車子鈑金像被打凹！

特戰士官下屬驚爆借50萬：好班長被高利貸糟蹋

高雄「腳交女」慘了！無罩搭捷運討錢挨罰1.5萬

新北地檢女檢察官確診！　緊急快篩13人

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

上百網紅捲假鞋風波！廠商退款條件變了

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

特戰士官被收押　傷者恐成植物人

暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟被捕

砂石車司機轟同事1槍　行兇後回公司等警察

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

更多熱門

相關新聞

王齡梓／虐待動物遭法辦

王齡梓／虐待動物遭法辦

近日有一男因不滿同居女友打麻將，竟虐待女友兒子養的貴賓狗，甚至將狗狗吊在門把上，導致狗狗痛苦掙扎後死亡。虐待、殘殺動物是違法行為，而任意虐待動物的人，也可能會因情緒失控而傷害他人。

每3分鐘1起家暴案　「呼呼熊」誕生原因曝

每3分鐘1起家暴案　「呼呼熊」誕生原因曝

結婚10年竟把妻當沙包打　檢方聲押獲准了

結婚10年竟把妻當沙包打　檢方聲押獲准了

酒鬼父羞辱女兒「被男友X好玩」　違反保護令判關

酒鬼父羞辱女兒「被男友X好玩」　違反保護令判關

獨／義大利富商已抵台　3天後接女兒回家

獨／義大利富商已抵台　3天後接女兒回家

關鍵字：

台南高分院保護令

讀者迴響

熱門新聞

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

快訊／「學姊」黃瀞瑩驚傳確診：很難想像這一天這麼快來

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

7縣市大雨特報　全台「暖如夏」上看33度

蔡英文特赦2國軍官兵！網點名最該特赦對象

第一眼先看到鯊魚還是腳？

陳時中喊可丟鑰匙下樓！她預言這行業要發了

淡水現未來感爆改車！阿公嬤蝦趴上路網看傻

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面