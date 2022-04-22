日增11人死亡！上海今日本土逾1.7萬例　九大攻堅行動啟動

▲上海疫情還沒有出現明顯轉折。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委22日通報，4月21日，新增本土新冠肺炎確診病例1931例、無症狀感染者15698例，合計17629例。此外，當天新增本土死亡11例，平均年齡84.2歲，最大年齡94歲（2例）。11名死亡患者均合併有嚴重慢性病，死亡直接原因均為基礎疾病所致。

目前上海在院治療確診者有24161例，其中重型160例，危重型24例。這波疫情以來，上海累計染疫死亡已達36例。

上海為堅持「動態清零」總方針，15日啟動清零攻堅，為進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，上海市委市政府21日作出新部署。全市從22日起，根據「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日實現社會面清零。

根據九大行動的部署，上海將開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求，人員不得流動到封控區和管控區。

此外，上海22日起將採分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採「3天抗原（快篩）+2天核酸」組合篩查；對防範區採「4天抗原+1天核酸」組合篩查；對快遞、外賣等城市服務保障人員，每天檢測1次核酸、2次抗原。