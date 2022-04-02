新北黑幫躲台南民宅製槍　警南下300公里掃蕩改造軍火庫

▲南北警合作掃蕩黑槍，破獲大量幫派改造槍械，猶如一座小型兵工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北市警局北投分局年初獲報線報，指有新北幫派於南部大規模改造槍械，組成專案小組跟監數月，今年年3月展開行動，於在臺南一處民宅查獲各式槍械火藥等證物，規模猶如一小型兵工廠，並逮捕兩名嫌犯。偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害管制條例等罪嫌，將全案移送台南地檢署偵辦。

北投警方接獲線報，平日活躍於新北市板橋、土城一帶之三板橋幫派成員陳姓及簡姓犯嫌2人，涉嫌於台南府城改造槍械擁槍自重，並長期吸食海洛因、安非他命等毒品。

北投分局成立專案小組並跟監數個月，於111年3月16日在臺南市新市區、安定區之住處、工廠同步搜索，當場查獲HS2000制式手槍1支、改造手槍2支、改造霰彈槍1支、改造手槍半成品1支、改造霰彈槍半成品1支、子彈30顆、道具彈38顆、氣動槍枝33支、滅音管1個、底火片64片、火藥1批、疑似製作硝化甘油炸藥之化學原料及器具1批、防彈衣2件、抗彈板1片、開山刀1把及大型改造槍枝機械工具一批等證物，有如一座小型兵工廠。

其中被毒品通緝之陳嫌當日即被逮補，後續警方於3月25日在新北市中和區某汽車旅館拘提在逃之簡嫌到案。全案偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲警方在嫌犯住處、工廠同步搜索，當場查獲改造手槍、子彈等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）