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大陸 大陸焦點 特派現場

3歲女童慘成獵物「被野猴當街擄走」駭人影片曝光！路人飛奔營救

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名3歲女童19日在家門口玩耍，母親正在家中煮飯。突然，母親聽到鄰居尖叫大喊，「孩子被一隻野猴當街拖走了！」危急時刻，多虧一名好心村民勇敢衝上前，將女童從猴子手中搶回。目前，村民已報警，並向村委和縣林業局反映情況。

網上流傳的影片顯示，4月19日下午4點多，一名穿紅色衣服的女童在家門口玩滑板車，一隻猴子從她背後緩慢靠近，突然跳起身抓住她的後領，並將倒地的女童拖走。隨後，畫面出現一名男子迅速追了上去。

▲▼猴子當街拖走女童。（圖／翻攝自影片）

▲猴子當街拖走女童。（圖／翻攝自影片）

據了解，女童的劉姓母親當時在家煮飯，突然聽到鄰居大喊，「妳女兒被猴子拖走了。」劉女回憶，也是鄰居把女兒從猴子手裡搶回來，「我得感謝這位好心人，不然後果不堪設想。」

劉女稱，她女兒今年3歲多，5月15日就滿4歲了，可能女兒還比較大、有30多斤（約15公斤），要是猴子拖一兩歲的孩子，可能一下子就拖走了。

劉女表示，女兒被抱回來後臉上已經被猴子抓傷了，之前也發生過老人被猴子襲擊的情況，當天事發後已報警，也跟相關部門反應了。

▲▼猴子當街拖走女童。（圖／翻攝自影片）

龍田鄉綜合執法大隊負責人表示，接到野猴傷人的報告後，他們和公安、林業部門及當地村委會都到現場查看了，但沒有找到野猴，「我們現在正在抓捕，但今天（20日）找了一上午還是沒抓到。為了防止野猴以後再傷人，我們和相關部門商量，希望抓到後送交野生動物保護的相關部門管理，既保護野猴，也要保護居民。平時我們也會提醒居民們注意防範，傷人事件發生後，近段時間我們也會加強巡邏和提醒。我們判斷，附近山上應該是有一群野猴，但具體數量不清楚。」

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