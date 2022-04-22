首例！北科大攜手台大醫院開發麻醉評估App　首獲iF設計獎

▲北科大與台大醫院合作開發麻醉評估App「EVAN 2」，獲iF設計獎肯定，成為國內大學與醫院機構合作拿下iF設計獎首例。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北科技大學與台大醫院合作開發專業麻醉評估App「EVAN 2」，透過簡潔使用介面，提供使用者符合實際流程的各項功能和流暢操作體驗，從全球上萬件參賽作品中脫穎而出，榮獲2022年德國iF設計獎肯定，成為國內大學與醫院機構合作拿下iF設計獎首例，也是台大醫院首次獲得iF設計獎。

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▲北科大與台大醫院合作開發麻醉評估App「EVAN 2」，榮獲iF設計獎。圖為設計簡介主頁。（圖／北科大提供）

麻醉科醫師身為「手術安全守護者」，必須精準評估患者狀況並量身制定麻醉計畫，台大醫院內部雖然也有相關資訊系統供麻醉醫師查閱，但系統並不友善，為完善執行每年四萬例麻醉，台大醫院與北科大等單位合作，將麻醉前評估、麻醉後訪視、病患自控式止痛（PCA）三大功能整合在名為「EVAN」，再依據使用者研究做實驗，設計團隊並依據結果修正介面設計，進一步優化為第二版的「EVAN2」，拿下這次iF設計獎。

▲北科大與台大醫院合作開發麻醉評估App「EVAN 2」，榮獲2022iF設計獎肯定，圖為團隊成員。（圖／北科大提供）

設計團隊成員、台大醫院麻醉部主治醫師石博元指出，這套系統在台大總院上線後，麻醉異常事件（如休克、急救、困難插管等）發生件數減少接近5成，麻醉前評估完成率從96.25%提升到99.85%，許多醫師回饋表示，工作效率變得更好，而此系統跟手機App很像，幾乎不需要學習就可以快速上手，還有醫師覺得「方便到有點離不開這套系統了。」

▲「EVAN 2」獲得醫師肯定，覺得「方便到有點離不開這套系統了。」（圖／北科大提供）

也是該團隊成員的北科大工業設計系教授鄭孟淙表示，一開始合作時，設計心理研究室團隊為了釐清使用者需求，進行多次使用者訪談與溝通，並模擬操作等任務，掌握麻醉作業流程與管理上的問題，而研究團隊更實地跟隨麻醉醫護人員進行各項病患評估與訪視，記錄各種訪談不易發現的細節，很開心看到設計團隊努力受到國際指標獎項肯定，希望藉由這個成果，打開設計與醫療未來更多跨域合作的機會。