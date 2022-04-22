他染疫505天病逝　創全球最長紀錄！專家曝：病毒在體內狂變異

▲英國一名患者染疫505天後，仍不幸病逝。（圖／取自免費圖Pixabay）



記者王佩翊／編譯

新冠疫情爆發至今，病毒株持續變異，如今大多數感染患者都是輕症，不用一週即可康復，但英國卻出現一名新冠患者，染疫長達505天，最終仍不幸病逝，該名患者也被認定是全球感染新冠時間最長的病例。研究指出，免疫功能低下的患者染疫後有可能需要數個月才能痊癒。

根據《每日郵報》報導，英國倫敦國王學院與蓋伊（Guy）和聖托馬斯（St Thomas）NHS信託基金會針對9名感染新冠肺炎的患者進行研究，這些案例主要是因為器官移植、愛滋病或是癌症導致免疫系統衰弱，因此在染疫後遲遲無法康復。

其中一名案例在染疫後，與病魔奮鬥了505天，但仍不幸病逝。研究人員並未說明這名死亡案例的詳細病情、年齡以及是否接種過疫苗。而該病例也被認為是新冠疫情爆發後，全球感染時間最長的患者。據悉，該名病患的免疫系統嚴重受損。

包含這名創下全球最長染疫時間的病患，9人中有4人不幸病逝、2人需要使用抗體與藥物治療、2人在沒有治療的情況下就康復，此外還有1人已經染疫412天，但至今仍未痊癒。如果該名仍未康復的病患無法在研究人員下次回訪前痊癒，將會打破先前該名患者的505天紀錄。這9名研究病例在康復、死亡或是研究統計結束前，平均染疫時間為72天。

▲英國國民保健署呼籲，免疫力低下的民眾應盡速接種第4劑疫苗。（圖／路透）



研究人員表示，免疫力低下的人更容易感染新冠病毒，因為身體內部的自然防禦能力不夠強。脆弱的免疫系統意味著患者在染疫後很難康復，攜帶病毒的時間更長，反而給了病毒在體內變異的時間與機會，這樣一來，就有可能出現新的變異，並傳染給他人。英國國民保健署（NHS）也呼籲這些免疫力低的高風險族群盡速接種第4劑疫苗。

部分專家認為，這也是肆虐全球的Omicron變異株會出現的原因。研究小組在過程中定期針對9名患者進行基因定序，結果發現有5人至少出現一種令人擔憂的變異。甚至有1人一共發生10次突變。

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