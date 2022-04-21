下個月陸續開打！6~11歲兒童打莫德納、青少年第3劑、高風險第4劑

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)昨日召開，會中討論通過第四劑疫苗接種，以年長者、安養機構、免疫力低下等族群為優先接種，與上劑間隔5個月；另莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，兩劑間隔12週、青少年可打第三劑，與上劑間隔5個月也獲共識。這些對象從下個月開始陸續開放接種，發言人莊人祥說，青少年最快5月中下旬，高風險第四劑於6月之後開打。

▲兒童接種莫德納疫苗與少年追加劑說明。（圖／指揮中心提供）

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▲第二次追加劑說明。（圖／指揮中心提供）

一、6-11歲兒童COVID-19疫苗接種建議：

(一) 建議推動6-11歲兒童族群接種Moderna COVID-19疫苗，以降低疾病防治措施(如停課)對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。

(二) 接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半(50微克)。

(三) 接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種。

二、青少年族群(12-17歲)建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。

三、依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種第2次追加劑對象：

(一) 65歲以上長者(即第4劑)

(二) 長照機構住民(即第4劑)

(三) 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：

1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2. 器官移植患者/幹細胞移植患者

3. 中度/嚴重先天性免疫不全患者

4. 洗腎患者

5. HIV陽性患者

6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者

7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

(四) 接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種Moderna COVID-19 疫苗半劑量(50微克)、BioNTech COVID-19 疫苗全劑量或蛋白質次單元(如高端、Novavax) COVID-19 疫苗全劑量。

