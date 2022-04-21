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太可怕！騎車上班途中蜜蜂咬一口　引發心肌梗塞...壯男險送命

▲南投醫院醫師賴昭宏指出患者右側冠狀動脈近端阻塞。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院醫師賴昭宏指出患者右側冠狀動脈近端阻塞。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

38歲吳姓男子日前騎機車上班，途中突被蜜蜂叮咬眼皮，到班後除感覺疼痛，還全身起紅疹，同事趕緊將他送急診；醫師先針對蜂螫過敏反應給予治療，但吳男又表示胸痛，進一步檢查診斷竟為急性心肌梗塞，立即安排心導管手術，發現右側冠狀動脈近端阻塞，經血管支架放置在狹窄部位後，現已康復出院，將持續門診追蹤治療。

南投醫院心臟內科醫師賴昭宏認為，吳男平時有抽菸、體重較重，並罹患三高等慢性疾病，上述因子導致血管較狹窄，彈性也較差，血管內逐漸形成斑塊，因尚有足夠血液量供應心臟，未有明顯不適；但當天氣溫差大、遇到壓力或像這次蜂螫等刺激時，便可能誘發斑塊破裂剝落，引起血栓堵塞血管，發生致命的心肌梗塞。

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▲黃圈處為血管栓塞處。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲黃圈處為血管栓塞處。（圖／衛福部南投醫院提供）

吳男向醫師表示，沒想到只是騎個機車，竟會先被蜜蜂螫叮，接著又引發心肌梗塞，感謝醫院緊急治療，把自己從鬼門關拉回人世間；他回想起前陣子就開始有疲勞、易喘等心臟疾病徵兆，決定往後要更加珍惜身體，出院後將戒菸、控制體重，讓身體能儘快恢復健康。

賴昭宏提醒，除心臟病家族史者，不良生活型態也是導致心血管疾病的主因，建議應戒菸、養成規律運動習慣，儘量清淡飲食，控制好高血壓、高血糖及高血脂等指數，慢性疾病患者需按時服藥、定期健康檢查，一旦發現警訊儘早就醫治療，減少風險。

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