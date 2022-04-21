釣魚遇4m大白鯊！　一家三口被包圍1小時「船差點被吃」畫面曝光

A family in WA has managed to film their frightening encounter with a Great White Shark as they fished off the coast of #Mandurah.



The shark circled the boat for over an hour, attempting to attack the motor multiple times. #9News



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記者李振慧／綜合報導

澳洲男子大衛(David Tuckfield)近來一家三口出海釣魚時，一條約4公尺長的大白鯊突然出現在面前並且攻擊他們的船，把這家人嚇得不斷發出尖叫聲，並在周圍盤旋長達1個多小時。

澳洲9news報導，事件15日發生在珀斯南部曼杜拉市(Mandurah)附近海岸，大衛與妻子譚雅(Tanya)、14歲兒子謝爾比(Shelby)搭船釣魚時突然遭大白鯊攻擊。影片中可看到，一頭長約3至4公尺的大白鯊躍出水面，一直試圖想把船的馬達咬掉，船上3人則忍不住發出尖叫聲。

大衛表示，這頭大白鯊出現在他們周圍長達1個小時，時不時就會發動攻擊，雖然他很常出海釣魚，但也是第一次近距離目睹這麼巨大的生物。謝爾比則表示，鯊魚距離他們非常的近，讓他幾乎只能看到鯊魚眼睛和張開的大嘴，雖然鯊魚試圖想搶走他所釣到的漁獲，幸好最後成功保住，家人也都沒有受傷。

▼全家出海釣魚遇到大白鯊攻擊。（圖／示意圖／達志影像）