阮昭雄曝柯文哲一日北高四次花460萬　「公帑造神沒實質意義」

▲阮昭雄批一日北高是花公帑造神。（圖／翻攝阮昭雄臉書）



記者杜冠霖／台北報導

往年每逢228紀念日期間，台北市長柯文哲都會騎乘自行車挑戰「一日雙塔」或是「一日北高」，而今年也不例外，對此，北市議員阮昭雄表示，柯文哲騎了四次一日北高，四次市長圓夢活動，共花費460萬，「市府說這是為了推廣自行車產業；但我要說，除了花公帑造神之外，沒有實質意義。」

阮昭雄指出，柯文哲如果要推廣自行車活動，大可舉辦自行車賽事，由他自己代言活動或帶頭騎車，讓愛好單車的朋友都可以參與，對提升運動風氣才有實質幫助，「有效的體育推廣絕對不是騎四次一日北高，而是要完善體育產業、促進全民參與！」

阮昭雄表示，上週五質詢體育局時，就告訴體育局長，北市有台北馬拉松這項具有城市代表性的賽事，今年也首創2022台北山水鐵人挑戰賽，都值得肯定，遠比市長自己騎北高來得有意義，「做為市府體育政策的幕僚單位，體育局應建議市長做有實質效益的推廣活動。」

▲柯文哲「超越2019北高挑戰行」一日北高自由車活動。（資料照／記者劉亮亨攝）

阮昭雄指出，為了延續選手的運動生涯，自己一再要求體育局比照日韓實業團培養選手。台北市政府投資的公司如悠遊卡公司、台北捷運公司、北農等等，都有資源組成項目隊伍，體育局應積極促成，讓選手投入訓練沒有後顧之憂，退役後也能轉任教練，繼續在體育產業貢獻專長。人才生生不息，生涯持續發展，才是健全運動產業的重點。

阮昭雄表示，昨天吳怡農邀請，到座談會談體育教育。作為（前）柔道選手、熱愛騎車且持續晨跑的運動人，「我分享了從運動學到的收穫，包括鍛鍊了體力、挑戰自我，以及加強挫折耐受力，這些不僅是新課綱的學習重點，也是我希望能夠帶給下一代的教育。」

▼阮昭雄批一日北高是花公帑造神。（圖／翻攝阮昭雄臉書）

