日本強化「與那國島」扮天眼　國防院：若助台有利北、花東作戰區

▲掌握共軍動態，日本防相登上與那國島、宮古島視察。（圖／防衛省推特）



記者陶本和／台北報導

日本防衛省航空自衛隊4月起，在沖繩縣與那國島部署警戒管制雷達部隊，全名為「第53警戒隊與那國分遣班」。對此，國防安全研究院助理研究員王尊彥分析，這對台灣安全情勢而言，具有安全意涵，戰時若日本政府願助我抗中，與那國島部隊之監偵功能，應有利我國軍在北部與花東作戰區的戰場經營。

王尊彥表示，與那國島部署警戒管制雷達部隊，隸屬於宮古島分屯基地，全名為「第53警戒隊與那國分遣班」，規模約為20人。主要任務是掌握日本西南地區海空域情勢，預定使用日本國產航空自衛隊「TPS-102」式車載型機動防空雷達系統。

王尊彥指出，由於與那國島是日本離台灣最近的島嶼，距離宜蘭縣僅約110公里之遙，因此該部隊之成立，除是日本西南諸島防衛作為之一環外，對於台灣也有重要安全意涵。

對於日本強化與那國島的作戰部署上，王尊彥表示，日本政府對於西南島嶼的人員部署，是採取包含岸置地對艦飛彈部隊、地對空飛彈部隊，以及負責基地警備與地面戰鬥的警備部隊等「三合一組合」的部隊。

王尊彥表示，與那國島位在日本國境西端，迄今島上部隊係以沿岸掌握為主要任務，日本政府近期已宣布，2023年度預定在與那國島編配電子作戰部隊，透過電情監偵作為掌握周邊安全現況。

他認為，此等防衛規劃，均使該島原先規劃之「沿岸監視」任務，在量與質方面皆在不斷擴充中。

王尊彥指出，隨著與那國島基地人員與裝備擴編，以及該島所扮演的「天眼」角色，未來是否也會比照日本西南其他主要島嶼，增編前述「三合一」（對空、對海、地面戰鬥）的部隊，以確保其部隊功能在戰時仍有持續運作韌性，值得繼續觀察。

王尊彥認為，與那國島部署是針對中國對日、台威脅。他說，2021年4月，防衛大臣岸信夫親赴該島視察，並朝台灣方向遠眺；隨後，在同年11月，自衛隊統合幕僚長山崎幸二和美國印太司令阿基里諾（John Aquilino），也一起視察該島部隊。

「西南諸島已成日本國土防衛的重中之重」。他說，不論是《國家安全保障戰略》（2013年），或近十餘年來歷年版《防衛白皮書》，無不強調此點，共軍在日本周邊海空域出線，尤其近年海軍艦艇多次穿越宮古島與沖繩本島間的宮古海峽，2021年4月底至5月初期間，甚至對宮古島和與那國島進行「準繞島」行動。

在台灣安全意涵上，王尊彥表示，日本的西南防衛部署，其目的主要係針對中國威脅，惟其警戒雷達部隊以及（明年）電戰部隊的編配，也將對我東北部和東部海域機艦之動態，具備監偵的能力。

他認為，萬一中國武力犯台，如果日本政府願助我抗中，維持印太地區和平，則上述與那國島部隊之監偵功能，應會有利我國軍在台灣北部與花東作戰區的戰場經營。

▲日本陸上自衛隊在與那國島部署了沿岸監視部隊，以強化西南部防禦。（圖／CFP）