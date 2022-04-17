喬圍事遭拒「工地放炸彈」　萬華崛江町老大+幫眾7人落網

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區中華路2段484巷某建案工地，在2021年12月間遭歹徒放置炸彈，歹徒並打恐嚇電話要求工人不得施工、否則後果自負，所幸萬華警方緊急通知刑事局偵五大隊拆但小組進行排除，警方懷疑幕後有黑幫介入工地圍事，事後緊急成立專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，今年3、4月間陸續拘提萬華當地黑幫「崛江町」角頭及成員7人到案。

▲萬華警方逮捕涉嫌在中華路某工地放置炸彈的崛江町角頭陳男及該黑幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）



萬華警方表示，綽號「二四」的陳姓角頭隸屬萬華崛江町黑幫，他受該幫派張姓大哥教唆，與鄭姓小弟等多人曾到該工地談判，要求承接運送土方等外包工程，遭建商峻拒，多次教唆小弟把車輛開到工地大門停放藉此妨害工程進行。

建商不願配合，陳嫌（33歲）用自身喜愛製造土製爆裂物的專長，去年12月到工地在施工機具下放置土製爆裂物，所幸工人發現後報警，警方緊急通知刑事局偵五大隊拆彈小組人員到場用水炮車排除，據此展開蒐證調查。

萬華警方發現隸屬當地不良幫派「崛江町」的陳姓角頭是受張姓大哥教唆，才多次對該工地進行違停、放置炸彈等騷擾行為，警方蒐證萬背後兵分多路拘提張姓主嫌（38歲）鄭男等7名該幫成員到案，訊後並依害秩序、恐嚇、組織犯罪條例等移送台北地檢署偵辦，陳姓主嫌訊後遭收押禁見、張男裁定5萬元交保候傳。

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