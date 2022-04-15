瑜伽老師遭爆「收錢不上課還告人」　她反咬學生放鳥：法院見

圖文／鏡週刊

近日高雄一名李姓瑜伽老師卻遭學員指控，收錢後預約不到、搞消失，雙方私下和談後李又控告學員妨害名譽。對此，本刊聯繫到李姓瑜伽老師，她反咬是該名學生經常臨時請假、放鳥課程，依照規定是要扣課的，強硬表示「只能到法院去面對了」。

一名網友昨（14日）在臉書社團「爆料公社」指出，她曾於「爆料公社二社」發文，指控2018年在高雄鳳山上李姓瑜伽老師的課，繳錢後上沒幾堂課就預約不到，也不回覆訊息搞消失、不退錢，原本想說幾千塊的學費就當做公益，但後來發現身邊不少朋友都被李以同樣手法騙錢，且似乎都是找較少上課的學員下手，怒指「這種行為跟詐騙有什麼兩樣！」

從原PO附上的截圖可以發現，她曾在2018年3月16日、3月19日及同年4、5月私訊李師，並多次播打語音通話，僅得到一次7秒鐘的通話時間，其餘均未得到回應；另有其他學員在李師的瑜伽教室粉絲專頁評論「不推薦」，同樣都是指控李師都不回訊息、從2月約到7月才出現敷衍幾句話等。

原PO在「爆料公社二社」發文爆料後收到李師的退費，她想說處理好了便刪文，沒想到李師竟到警局告她妨害名譽，讓原PO憤而在「爆料公社」重新發文，強硬表示「不刪文了」。

對此，本刊透過臉書私訊詢問李師此事，她直言「我沒有要跟她和解」，反咬原PO經常臨時請假或放鳥課程，「個人因素是要扣課的」，並指原PO是不實指控，且這是2018年的事，不懂原PO為何突然做出這些事，她也在退原PO學費4,500元後請原PO刪文，直指原PO要的就是錢，「我也給她了」。

至於是否真有對原PO提告？李師坦言，因為這件事她收到許多網路霸凌及騷擾訊息，已經確實影響到她了，因此對原PO提出肖像權、妨害名譽、妨害信用等告訴，「這些事情也只能到法院去面對了」，並強調若她真的如原PO所說是詐欺之人，那她的瑜伽教室應該不會開到現在。





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