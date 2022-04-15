全聯DM最新優惠出爐！社團巧婦列清單必買　吩咐「今晚這些買回來」

▲4/15~5/12全聯推出超殺優惠活動。（圖／資料照，下同。）

消費中心／綜合報導

隨著網路發達資訊越來越透明，許多消費者在採購生活用品前習慣先爬文，蒐羅好必買清單！不少網友在臉書社團上分享全聯販售的各項好物，部分商品熱賣程度甚至常上架就銷售一空。4/15~5/12全聯推出超殺優惠活動，以下整理出近期社團網友討論度超高商品，提醒民眾們在全聯這一波優惠期間看到補貨充足時千萬別錯過！

全聯優惠必買爆品1:衣物抗菌抗臭霸主首推ARIEL洗衣精，限時4/29-5/12，罐裝單件特價$129！



▲在全聯穩坐銷售排行榜的ARIEL洗衣精抗菌抗臭力卓越，長期受到社團網友推拱。

在全聯穩坐銷售排行榜的ARIEL洗衣精抗菌抗臭力卓越，長期受到社團網友推拱，除了瓶身標示可深入衣物纖維有效洗淨皮脂防止產生氧化，社團網友更表示「看到抗菌99.9%而買，收衣服覺得衣服沒有以前的悶味」、「不小心隔了很久拿出來曬，也不會臭，實在太方便了」。ARIEL在日本已是連續七年銷售第一(註)，是日本主婦的愛用產品，這一次全聯優惠期間推出單件超殺價格$129，許多主婦趁這一波特價也囤了不少。

全聯優惠必買爆品2: 新香味上市! 蘭諾衣物芳香豆讓穿衣的幸福感大增，單件特價$279，二件特價498！

▲受到網紅好評大推的「蘭諾衣物芳香豆」，曾一度造成搶購潮。

受到網紅好評大推的「蘭諾衣物芳香豆」，每當優惠就造成搶購潮，建議一定要在優惠剛開跑就進場補貨。除了甜花石榴香、清晨草木、晨曦玫瑰這3種受喜愛的香氣之外，新上市的「青檸紫羅蘭」以及「甜柔麝香」也在這一次的特價行列中。社團網友更傳授可依不同情境使用不同的「芳香招式」造成熱議，讓已經難買的芳香豆更屢屢缺貨，好多人反應跑了好幾趟都買不到，還要拜託親朋好友幫忙買，這一次全聯不但備貨齊全，還有2件特惠價，相當吸引人。

全聯優惠必買爆品3: 日本巧婦消臭法寶，風倍清浴廁清新45天，雙顆裝限時單件特價$199！



▲網友分享用了風倍清浴廁抗菌防臭劑，廁所終於不臭了。

很多家庭都有廁所潮濕、打掃後還是臭氣瀰漫的困擾，有網友分享用了風倍清浴廁抗菌防臭劑，廁所終於不臭了，在社團掀起討論熱潮，哈日族還幫忙科普日本人相當在乎廁所文化和禮儀，風倍清浴廁防臭劑在日本根本就是家家戶戶必備品，不用費力打掃就可以有天天都氣味清新的浴廁空間，網友更表示「造型優，不像傳統的廁所芳香劑用香味蓋臭味」、「管線臭味真的有消失，而且還有抗菌感覺賺到」，全聯首次推出雙顆裝超低促銷只要$199，趁這一波快補貨！

全聯優惠必買爆品4: 網友大呼一定要買的歐樂B Pro1 電動牙刷，原價單支$2149，加價購折後$999元！



▲▼上市不到一年的德國製歐樂B Pro 1 電動牙刷，總是熱賣銷售到需要限量。





在全聯採購家用品的網友，看到電動牙刷總是喜歡上前把玩評估性能及性價比，德國製的歐樂B這一波跟上優惠的品項是Pro1 電動牙刷，有歐樂B特有的小圓刷頭搭配旋轉震動技術可靈活清潔不易清理的區域。有擔任過牙醫助理的網友購入後搶先發文「用了一個禮拜覺得刷得很乾淨，也不會震到牙齒不舒服，尤其刷頭360度容易藏牙結石的細節也都刷得到」，更有網友說先前優惠時因有限量購買不易，剛好拿到架上最後一組，「要先打電話問有沒有貨，上次跑了好幾間全聯才買到」、「店員說我買到最後一組，超開心」。趁單支特價$999元，有看到就快帶回一組寵愛自己。

全聯優惠必買爆品5:專為女性籌辦的棉棉博覽會來了，擁有黑洞吸收力的液體衛生棉，和過夜不再擔心側後漏的熊抱安睡褲，限時4/15-4/28三件特價$298！



▲▼買越多越划算的棉棉博覽會，適合一次買齊需要的衛生棉。

女孩們注意!買生理用品的時候來囉！一年一度的全聯棉棉博覽會折扣超~~深，多款衛生棉祭出超甜優惠，消費滿259元再折30元，其中網友們很喜歡且討論度高的液體衛生棉、熊抱安睡褲有3包促銷價$298。好自在液體衛生棉在社團內的討論度很高「很喜歡它的吸收力和乾爽度，大姨媽來時終於沒有下面悶濕一包的感覺」、「夏天要到了，怕悶熱的人快趁機買！」。還有經期的夜晚穿著就不用擔心睡覺時外漏的熊抱安睡褲，也是女生在經期間必會添購的安睡好物，社團內女性網友大讚「用了安睡褲才發現它是來拯救我，讓我避免不斷洗床單的人生，不僅沒有漏出來 也都很集中的吸收在中間，而且彈性很夠，材質舒服柔軟 不會刮大腿內側」，「這款超好用，怎麼翻都不會漏出來直接一路安心睡到天亮，早上醒來還不用檢查床單有沒有沾到，完全是量多女孩的安睡福音!」。

全聯優惠必買爆品6 :超高cp值全家都愛用的洗髮精，飛柔兩件特價$249，平均一件只要$124.5! 多買多划算！



▲網友們推薦洗完頭髮蓬鬆柔軟的飛柔洗髮乳，洗得很乾淨摸起來很柔順。

全聯社團中超多人討論的就是生活用品，天天要用的洗髮乳，到底哪款「俗擱大碗」全家都適合，很多人推薦洗完頭髮蓬鬆柔軟的飛柔洗髮乳，不管是去頭皮屑、熱油滋潤、檸檬滋潤、薄荷水涼、三合一護髮，每一款都有愛好者，網友表示「洗完很滑順，忍不住一直摸頭髮」、「頭髮摸起來很順，心情很好」、「從小到大浴室的必備產品」，一罐1000ml全家大大小小都可用。本次4/15-4/28全聯祭出兩件249元的優惠，優惠超多也引發消費者購買。

精打細算的你看過來！每次看到網友推薦夯物總是只看到空空貨架，在這一波全聯年度大優惠不想再錯過熱銷品，快筆記#ARIEL洗衣精、#蘭諾衣物芳香豆、#風倍清浴廁除臭劑、#歐樂B Pro 1 電動牙刷、#飛柔洗髮乳、棉棉博覽會的#液體衛生棉和#熊抱安睡褲等討論度高的商品，除了全聯將於4/15～4/28、4/29～5/12分別推出促銷，當月買寶僑商品單筆滿349元還可現折30元（幫寶適除外），趁剛上架補貨充足又有限定優惠時快去購買！

註:根據Intage SRI+於2017年至2020年針對日本洗衣膠囊市場銷售額資料統計，Ariel洗衣膠囊在日本洗衣膠囊市場中市占率最高，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等。