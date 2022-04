俄軍在白俄羅斯「搞丟軍火」　街頭貼紅傳單協尋

▲俄軍在白俄羅斯丟失軍火,還貼紅傳單協尋。(圖/翻攝自twitter/Belarusian Hajun project)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭以來,俄軍的紀律一直備受質疑,在推特上又瘋傳俄軍在白俄羅斯搞丟軍火,還在街頭貼紅傳單協尋,如果民眾發現,請跟白俄羅斯武裝部隊聯絡。

白俄羅斯的媒體Belarusian Hajun project在推文指出,俄羅斯武裝部隊士兵在白俄羅斯戈梅利(Gomel)地區南部丟失了軍火。

推文指出,在一個叫做霍伊尼基(Khoyniki)的城鎮有一張傳單說,如果你發現武器、彈藥或爆炸物,請你打電話給白俄羅斯武裝部隊。

Belarusian Hajun project還表示,有當地民眾說,俄羅斯士兵確實丟失了武器,而且不僅是在霍伊尼基,還在納魯利亞(Naroulia)和葉利斯基(Yelsk)也有發生。

Soldiers of the Russian Armed Forces lost their weapons in the southern districts of Gomel region, Belarus.

A few days ago, curious flyers began to appear in Khoiniki, which say that if you find weapons, ammunition or explosives, you should call the Belarusian Armed Forces.

1/4 pic.twitter.com/reFBIllV1o